外帶自取最划算 GB鮮釀餐廳安心抗疫套餐69折

全台擁有七家分店的GB鮮釀餐廳，即日起至6月14日，祭出外帶自取餐點69折優惠，為了提供消費者更方便快速的點餐體驗，外帶自取線上點餐服務也同步登場。

GB鮮釀餐廳精心設計兩款安心抗疫套餐，都享有69折優惠，包括特選人氣特色3道菜888元套餐（原價1290元），以及5道菜1488元套餐（原價2200元）。另外還有多達三十幾道特色餐食包含開胃菜、沙拉、主廚特選等料理，單點皆享有外帶自取75折優惠。

此外，為了讓顧客在家也能喝得到GB手工鮮釀啤酒，特別推出iCAN罐裝啤酒外帶自取75折優惠（500毫升，優惠價248元）。若懶得出門則可訂購鮮釀啤酒宅配，iCAN罐裝啤酒（500毫升）12入6折優惠價2400元，即日起至6月14日，再享免運費優惠。為鼓勵消費者響應環保，憑GB啤酒外帶壺外帶500毫升鮮釀啤酒，享買二送二優惠，等於兩公升啤酒只要540元。