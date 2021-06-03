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外帶自取最划算 GB鮮釀餐廳安心抗疫套餐69折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
GB鮮釀餐廳即日起至6月14日，祭出外帶自取餐點69折優惠。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。
GB鮮釀餐廳即日起至6月14日，祭出外帶自取餐點69折優惠。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。

全台擁有七家分店的GB鮮釀餐廳，即日起至6月14日，祭出外帶自取餐點69折優惠，為了提供消費者更方便快速的點餐體驗，外帶自取線上點餐服務也同步登場。

GB鮮釀餐廳精心設計兩款安心抗疫套餐，都享有69折優惠，包括特選人氣特色3道菜888元套餐（原價1290元），以及5道菜1488元套餐（原價2200元）。另外還有多達三十幾道特色餐食包含開胃菜、沙拉、主廚特選等料理，單點皆享有外帶自取75折優惠。

此外，為了讓顧客在家也能喝得到GB手工鮮釀啤酒，特別推出iCAN罐裝啤酒外帶自取75折優惠（500毫升，優惠價248元）。若懶得出門則可訂購鮮釀啤酒宅配，iCAN罐裝啤酒（500毫升）12入6折優惠價2400元，即日起至6月14日，再享免運費優惠。為鼓勵消費者響應環保，憑GB啤酒外帶壺外帶500毫升鮮釀啤酒，享買二送二優惠，等於兩公升啤酒只要540元。

儘管餐廳無法內用，GB一樣在意顧客用餐體驗流程，除了嚴格把關外帶食材新鮮度，近日隨著外帶需求日增，更提供外帶自取線上點餐服務，消費者可透過線上菜單點購，再至指定時間於店內取餐付款。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酥炸花枝，原價380元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。
酥炸花枝，原價380元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。
GB鮮釀啤酒玻璃啤酒外帶壺。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
GB鮮釀啤酒玻璃啤酒外帶壺。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
胡蘿蔔蛋糕以紅蘿蔔、鳳梨及胡桃烘烤並覆上奶油起司糖霜，原價320元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。
胡蘿蔔蛋糕以紅蘿蔔、鳳梨及胡桃烘烤並覆上奶油起司糖霜，原價320元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。
iCan罐裝啤酒500毫升，75折優惠價248元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
iCan罐裝啤酒500毫升，75折優惠價248元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
安心抗疫套餐中的梅爾森BBQ豬肋，排佐以特色梅爾森烤肉醬搭配泰式捲心蔬，原價590元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。
安心抗疫套餐中的梅爾森BBQ豬肋，排佐以特色梅爾森烤肉醬搭配泰式捲心蔬，原價590元。圖／GB鮮釀餐廳餐廳提供。

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