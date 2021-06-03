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鞋底超酷！Balenciaga最新打造X-Pander高彈運動鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
旗下已有多款人氣運動鞋的Balenciaga，最近再度推出全新的X-Pander系列鞋款，顛覆以往運動鞋的設計習慣，有趣的外型又帶來了滿滿驚喜。圖／Balenciaga提供
旗下已有多款人氣運動鞋的Balenciaga，最近再度推出全新的X-Pander系列鞋款，顛覆以往運動鞋的設計習慣，有趣的外型又帶來了滿滿驚喜。圖／Balenciaga提供

旗下已有多款人氣運動鞋的Balenciaga，最近再度推出全新的X-Pander系列鞋款，顛覆以往運動鞋的設計習慣，有趣的外型又帶來了滿滿驚喜。

X-Pander高彈運動鞋首次登場是在今年的春夏系列，從名字和外觀可以很明顯發現，它主打特殊的彈性鞋底設計。整體擁有經典的跑鞋造型，鞋跟安裝在外露的彈性結構上，隨著每一步延展或收縮，40公分足弓懸停在創新型的動態轉軸上方，在提供有力支撐的同時造型面也超搶眼，旁邊並點綴了X-Pander字樣，而鞋面上還有由科技材質勾勒出的運動感圖案，石洗工藝打造的仿舊質感和觸感、鞋後外側繡以鞋碼細節、附上的品牌Logo等，都保留了品牌旗下運動鞋的慣有特色。

目前共有黃黑、粉灰、灰色三種配色組合的男女款可選擇。

X-Pander高彈運動鞋主打特殊的彈性鞋底設計。圖／Balenciaga提供
X-Pander高彈運動鞋主打特殊的彈性鞋底設計。圖／Balenciaga提供
X-Pander sneaker高彈運動鞋，40,500元。圖／Balenciaga提供
X-Pander sneaker高彈運動鞋，40,500元。圖／Balenciaga提供
X-Pander sneaker高彈運動鞋，40,500元。圖／Balenciaga提供
X-Pander sneaker高彈運動鞋，40,500元。圖／Balenciaga提供
X-Pander sneaker高彈運動鞋，40,500元。圖／Balenciaga提供
X-Pander sneaker高彈運動鞋，40,500元。圖／Balenciaga提供
X-Pander高彈運動鞋主打特殊的彈性鞋底設計。圖／Balenciaga提供
X-Pander高彈運動鞋主打特殊的彈性鞋底設計。圖／Balenciaga提供

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