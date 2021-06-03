楊枝甘露也入粽！星巴克的「星冰粽」 再創新滋味
日頭赤炎炎，還是得因疫情安居在家，因此，端午佳節前夕「冰粽」熱賣。今年除了內餡創新，不少五星級飯店也加入冰粽行列，漢餅品牌舊振南更是首推冰粽禮盒。
推行多年的克「星冰粽」，以及近年爆紅的「星蕨餅」登場。星巴克推出的端午節檔期禮盒，內含今年全新版的復古港式風「楊枝甘露星冰粽」、睽違多年再度回歸的「摩卡可可星冰粽」、懷舊感的「芋泥綠豆沙星蕨餅」，還有去年曾創下單日熱賣超過3千顆的「珍珠奶茶布丁星蕨餅」。首次推出的「楊枝甘露星冰粽」，米黃色內餡是以芒果泥與文旦柚肉及椰奶豆沙組成，搭配白柚風味外皮，很有熱帶感的清新酸甜氣息。
因應疫情也歡慶端午，星巴克也提供「星巴克飲料券」及大宗購買的「商品電子兌換憑證」，「隨行卡」也提供專屬企業採購的隨行卡款式及客製化服務，同時結合Line平台提供「LINE PAY星意禮」、「LINE酷券」等數位贈禮。
端午倒數計時，85℃今年首度與呷七碗跨界合作，共同推出的北部粽，標榜料多澎湃；甜粽則是端出Q彈水晶粽，紅豆、芝麻、花生三種暢銷滋味一次滿足。除了全台門市、85 Cafe APP線上點餐自取外，也可透過foodpanda外送，減少等候時間。
有132年歷史的漢餅品牌舊振南，則是首度推出「夏．時光冰粽禮盒」，將中式經典內餡與清爽水果揉合茗茶外皮，推出鐵觀音綠豆、伯爵紅茶芒果、香茗豆沙等三種冰粽口味，冰涼Q彈最適合夏日品賞，即起再限量加贈「夏時光保冷袋」，以中式漢餅、零嘴與粽子的插畫貫穿，充滿童趣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言