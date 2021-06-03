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楊枝甘露也入粽！星巴克的「星冰粽」 再創新滋味

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
85℃的水晶粽，集結最暢銷的三種口味。圖／85℃提供
85℃的水晶粽，集結最暢銷的三種口味。圖／85℃提供

日頭赤炎炎，還是得因疫情安居在家，因此，端午佳節前夕「冰粽」熱賣。今年除了內餡創新，不少五星級飯店也加入冰粽行列，漢餅品牌舊振南更是首推冰粽禮盒。

推行多年的克「星冰粽」，以及近年爆紅的「星蕨餅」登場。星巴克推出的端午節檔期禮盒，內含今年全新版的復古港式風「楊枝甘露星冰粽」、睽違多年再度回歸的「摩卡可可星冰粽」、懷舊感的「芋泥綠豆沙星蕨餅」，還有去年曾創下單日熱賣超過3千顆的「珍珠奶茶布丁星蕨餅」。首次推出的「楊枝甘露星冰粽」，米黃色內餡是以芒果泥與文旦柚肉及椰奶豆沙組成，搭配白柚風味外皮，很有熱帶感的清新酸甜氣息。

因應疫情也歡慶端午，星巴克也提供「星巴克飲料券」及大宗購買的「商品電子兌換憑證」，「隨行卡」也提供專屬企業採購的隨行卡款式及客製化服務，同時結合Line平台提供「LINE PAY星意禮」、「LINE酷券」等數位贈禮。

端午倒數計時，85℃今年首度與呷七碗跨界合作，共同推出的北部粽，標榜料多澎湃；甜粽則是端出Q彈水晶粽，紅豆、芝麻、花生三種暢銷滋味一次滿足。除了全台門市、85 Cafe APP線上點餐自取外，也可透過foodpanda外送，減少等候時間。

有132年歷史的漢餅品牌舊振南，則是首度推出「夏．時光冰粽禮盒」，將中式經典內餡與清爽水果揉合茗茶外皮，推出鐵觀音綠豆、伯爵紅茶芒果、香茗豆沙等三種冰粽口味，冰涼Q彈最適合夏日品賞，即起再限量加贈「夏時光保冷袋」，以中式漢餅、零嘴與粽子的插畫貫穿，充滿童趣。

舊振南首度推冰粽，圖為「鐵觀音綠豆冰粽」，招牌綠豆沙餡搭配鐵觀音外皮，是甜而不膩的經典風味。圖／舊振南提供
舊振南首度推冰粽，圖為「鐵觀音綠豆冰粽」，招牌綠豆沙餡搭配鐵觀音外皮，是甜而不膩的經典風味。圖／舊振南提供
星巴克的「星冰粽」推行多年，大受歡迎。圖／星巴克提供
星巴克的「星冰粽」推行多年，大受歡迎。圖／星巴克提供

星巴克 疫情 芒果

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