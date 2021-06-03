楊枝甘露也入粽！星巴克的「星冰粽」 再創新滋味

日頭赤炎炎，還是得因疫情安居在家，因此，端午佳節前夕「冰粽」熱賣。今年除了內餡創新，不少五星級飯店也加入冰粽行列，漢餅品牌舊振南更是首推冰粽禮盒。

推行多年的克「星冰粽」，以及近年爆紅的「星蕨餅」登場。星巴克推出的端午節檔期禮盒，內含今年全新版的復古港式風「楊枝甘露星冰粽」、睽違多年再度回歸的「摩卡可可星冰粽」、懷舊感的「芋泥綠豆沙星蕨餅」，還有去年曾創下單日熱賣超過3千顆的「珍珠奶茶布丁星蕨餅」。首次推出的「楊枝甘露星冰粽」，米黃色內餡是以芒果泥與文旦柚肉及椰奶豆沙組成，搭配白柚風味外皮，很有熱帶感的清新酸甜氣息。

因應疫情也歡慶端午，星巴克也提供「星巴克飲料券」及大宗購買的「商品電子兌換憑證」，「隨行卡」也提供專屬企業採購的隨行卡款式及客製化服務，同時結合Line平台提供「LINE PAY星意禮」、「LINE酷券」等數位贈禮。

端午倒數計時，85℃今年首度與呷七碗跨界合作，共同推出的北部粽，標榜料多澎湃；甜粽則是端出Q彈水晶粽，紅豆、芝麻、花生三種暢銷滋味一次滿足。除了全台門市、85 Cafe APP線上點餐自取外，也可透過foodpanda外送，減少等候時間。