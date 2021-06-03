UNIQLO聯手服裝詩人、MOLLIFIX跨界「小禎」 讓內搭也能穿出儀式感

居家多日，雖然少了素日光鮮衣著訴求，然而內搭的選擇依舊是重要課題。UNIQLO就請來以極簡風著稱的設計師品牌Mame Kurogouchi為女性形塑出在家的最佳姿態，提供了一系列的內衣，以及針織服裝。而MOLLIFIX則攜手藝人小禎，滿足所有女性需求，首創全尺碼內衣，讓人在家運動也很有型。

以「讓每一種體態與膚色的女性，都能由內而外散發美麗與自信」為主題，UNIQLO找來有著「服裝詩人」封號的設計師黑河內真子與其自有品牌Mame Kurogouchi合作。運用了招牌的AIRism科技空氣衣與3D針織技術，製成包括了無鋼圈胸罩與BRATOP、上衣與洋裝和下身衣著。色系也自膚色延伸，所以可見柔和的象牙白、奶茶色以及磚紅、咖啡棕；搭配極簡線條，以及垂墜感十足的面料，呈現女性身體自然曲線。像是其中的3D織法羅紋針織衫，有著深V設計搭配喇叭袖口，能展現頸部與手臂線條。而且全系列，延續親民價格，以及精品般的質感，相信只要穿上身就很有感。

藝人小禎詮釋MOLLIFIX運動內衣和TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲。圖／MOLLIFIX提供

自從甩開肉肉形象後，藝人小禎就成為了運動健身的最佳代言人，此次與MOLLIFIX攜手，開發出全尺碼運動內衣，來滿足所有女性穿著需求。MOLLIFIX以胸圍大小對照不同深淺罩杯打造八段尺碼標準，打破固定尺寸的標籤，要真正貼合每位消費者的身型。品牌提供了S、M、L、XL與XXL等尺寸內衣；而且S、M、L三個尺寸依據罩杯和胸圍再細分為深、淺杯型兩種選擇。同時，與小禎自創的品牌聯名，利用熱銷「小尻褲」為基礎，打造TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲，褲透過特殊剪裁，輕鬆立體翹臀視覺效果。

藝人小禎詮釋MOLLIFIX運動內衣和TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲。圖／MOLLIFIX提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列3D織法羅紋針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列無鋼圈美型胸罩790元、超無痕內褲290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質寬版T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列棉質BRATOP洋裝990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質長褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質寬版T恤790元。圖／UNIQLO提供