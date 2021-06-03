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UNIQLO聯手服裝詩人、MOLLIFIX跨界「小禎」 讓內搭也能穿出儀式感

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO找來有著「服裝詩人」封號的設計師黑河內真子，與其自有品牌Mame Kurogouchi跨界聯名。圖／UNIQLO提供
UNIQLO找來有著「服裝詩人」封號的設計師黑河內真子，與其自有品牌Mame Kurogouchi跨界聯名。圖／UNIQLO提供

居家多日，雖然少了素日光鮮衣著訴求，然而內搭的選擇依舊是重要課題。UNIQLO就請來以極簡風著稱的設計師品牌Mame Kurogouchi為女性形塑出在家的最佳姿態，提供了一系列的內衣，以及針織服裝。而MOLLIFIX則攜手藝人小禎，滿足所有女性需求，首創全尺碼內衣，讓人在家運動也很有型。

以「讓每一種體態與膚色的女性，都能由內而外散發美麗與自信」為主題，UNIQLO找來有著「服裝詩人」封號的設計師黑河內真子與其自有品牌Mame Kurogouchi合作。運用了招牌的AIRism科技空氣衣與3D針織技術，製成包括了無鋼圈胸罩與BRATOP、上衣與洋裝和下身衣著。色系也自膚色延伸，所以可見柔和的象牙白、奶茶色以及磚紅、咖啡棕；搭配極簡線條，以及垂墜感十足的面料，呈現女性身體自然曲線。像是其中的3D織法羅紋針織衫，有著深V設計搭配喇叭袖口，能展現頸部與手臂線條。而且全系列，延續親民價格，以及精品般的質感，相信只要穿上身就很有感。

藝人小禎詮釋MOLLIFIX運動內衣和TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲。圖／MOLLIFIX提供
藝人小禎詮釋MOLLIFIX運動內衣和TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲。圖／MOLLIFIX提供

自從甩開肉肉形象後，藝人小禎就成為了運動健身的最佳代言人，此次與MOLLIFIX攜手，開發出全尺碼運動內衣，來滿足所有女性穿著需求。MOLLIFIX以胸圍大小對照不同深淺罩杯打造八段尺碼標準，打破固定尺寸的標籤，要真正貼合每位消費者的身型。品牌提供了S、M、L、XL與XXL等尺寸內衣；而且S、M、L三個尺寸依據罩杯和胸圍再細分為深、淺杯型兩種選擇。同時，與小禎自創的品牌聯名，利用熱銷「小尻褲」為基礎，打造TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲，褲透過特殊剪裁，輕鬆立體翹臀視覺效果。

藝人小禎詮釋MOLLIFIX運動內衣和TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲。圖／MOLLIFIX提供
藝人小禎詮釋MOLLIFIX運動內衣和TRULY小尻長腿鑲邊訓練褲。圖／MOLLIFIX提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列3D織法羅紋針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列3D織法羅紋針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列無鋼圈美型胸罩790元、超無痕內褲290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列無鋼圈美型胸罩790元、超無痕內褲290元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質寬版T恤790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質寬版T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列棉質BRATOP洋裝990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列棉質BRATOP洋裝990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質長褲990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質長褲990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質寬版T恤790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列AIRism棉質寬版T恤790元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列3D織法羅紋針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO and Mame Kurogouchi聯名系列3D織法羅紋針織衫1,290元。圖／UNIQLO提供

品牌 UNIQLO

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