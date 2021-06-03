限時兩天！OKmart莊園咖啡指定品項「買10杯打5折」

近期疫情嚴峻，OKmart全台門市已完成行政院「簡訊實聯制」上線，未攜帶手機者可現場填寫紙本表單，全台門市皆做好防疫措施，暫停開放使用廁所與休息區，每隔8小時進行賣場清潔消毒，並會視來客數或使用頻率調整清潔次數，目前民生物資備品、防疫備品數量皆充足，民眾可善用會員訂購系統快速獲取所需要的商品資訊。為了替全台民眾加油打氣，OKmart今、明兩天（6月3、4日）於OKmall雲端商城及門市推出現煮咖啡優惠及會員優惠價商品。

OKmall雲端商城於6月3日、6月4日限時兩天推出大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買10杯5折的優惠，大杯莊園級美式咖啡一杯等於只要22.5元，跨店領取更方便；OKmart門市也於6月3日、6月4日推出「OKCAFE咖啡分享日」，大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買2送2，OKmart會員即日起至6月16日更可享OKPoint點數2,000點加30元換購大杯莊園級美式咖啡、OKPoint點數2,000點加40元換購大杯莊園級拿鐵。此外，OKmart即日起推出口感濃郁香甜，風味道地的「泰式奶茶」，6月16日前嘗鮮價39元。