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限時兩天！OKmart莊園咖啡指定品項「買10杯打5折」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OKmall雲端商城6月3日、6月4日限時兩天推出大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買10杯5折；OKmart門市6月3日、6月4日推出「OKCAFE咖啡分享日」，大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供
OKmall雲端商城6月3日、6月4日限時兩天推出大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買10杯5折；OKmart門市6月3日、6月4日推出「OKCAFE咖啡分享日」，大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買2送2。圖／OKmart提供

近期疫情嚴峻，OKmart全台門市已完成行政院「簡訊實聯制」上線，未攜帶手機者可現場填寫紙本表單，全台門市皆做好防疫措施，暫停開放使用廁所與休息區，每隔8小時進行賣場清潔消毒，並會視來客數或使用頻率調整清潔次數，目前民生物資備品、防疫備品數量皆充足，民眾可善用會員訂購系統快速獲取所需要的商品資訊。為了替全台民眾加油打氣，OKmart今、明兩天（6月3、4日）於OKmall雲端商城及門市推出現煮咖啡優惠及會員優惠價商品。

OKmall雲端商城於6月3日、6月4日限時兩天推出大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買10杯5折的優惠，大杯莊園級美式咖啡一杯等於只要22.5元，跨店領取更方便；OKmart門市也於6月3日、6月4日推出「OKCAFE咖啡分享日」，大杯莊園級美式咖啡、大杯莊園級拿鐵同品項買2送2，OKmart會員即日起至6月16日更可享OKPoint點數2,000點加30元換購大杯莊園級美式咖啡、OKPoint點數2,000點加40元換購大杯莊園級拿鐵。此外，OKmart即日起推出口感濃郁香甜，風味道地的「泰式奶茶」，6月16日前嘗鮮價39元。

近期全台疫情升溫，便利安全的居家採買成為民眾最關心的話題之一，OKmart即日起至6月16日針對會員推出多款商品獨享優惠價，共有「西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g X 5入」、「西雅圖即品拿鐵21g X 8入」、「麗仕精油香氛沐浴乳－媚惑幽香400ml」、「淨男士清爽控油洗髮乳400g」、「白蘭含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包1.65L」等商品享可買一送一優惠；「樺達薄荷硬喉糖（條裝）38g」、「利口樂檸檬草本喉條糖32g、」、「杜老爺奶蓋生烏龍雪糕」、「Cheers Lemon檸檬氣泡水590ml」等商品第2件10元；即日起至6月16日OK choice袋裝鮮食也推出「OK choice蒜味香酥雞80g」、「OK choice黑胡椒雞塊95g」等OKPoint 500點換購價39元優惠。

西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g X 5入，售價100元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g X 5入，售價100元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
麗仕精油香氛沐浴乳－媚惑幽香400ml，售價109元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
麗仕精油香氛沐浴乳－媚惑幽香400ml，售價109元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
杜老爺奶蓋生烏龍雪糕，售價45元，OKmart即日起至6月16日會員獨享第2件10元。圖／OKmart提供
杜老爺奶蓋生烏龍雪糕，售價45元，OKmart即日起至6月16日會員獨享第2件10元。圖／OKmart提供
OKmart即日起推出「泰式奶茶」，6月16日前嘗鮮價39元。圖／OKmart提供
OKmart即日起推出「泰式奶茶」，6月16日前嘗鮮價39元。圖／OKmart提供
淨男士清爽控油洗髮乳400g，售價179元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
淨男士清爽控油洗髮乳400g，售價179元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
白蘭含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包1.65L，售價139元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
白蘭含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包1.65L，售價139元，OKmart即日起至6月16日會員獨享買一送一。圖／OKmart提供
OK choice黑胡椒雞塊，售價42元，即日起至6月16日OKPoint 500點換購價39元。圖／OKmart提供
OK choice黑胡椒雞塊，售價42元，即日起至6月16日OKPoint 500點換購價39元。圖／OKmart提供

咖啡 疫情 西雅圖

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