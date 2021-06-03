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超模變貴婦 米蘭達可兒拎LVCapucines手袋夏日新款

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
米蘭達可兒詮釋BB Capucines灰褐色包款。圖／LV提供
米蘭達可兒詮釋BB Capucines灰褐色包款。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出了全新的Capucines手袋形象照，邀請近日較少露面的米蘭達可兒（Miranda Kerr）詮釋，她曾出席洛杉磯比佛利山莊Rodeo Drive的「LOUIS VUITTON X 聯名展」，這次仍然以加州風為背景，詮釋Capucines手袋的夏日新款。

Capucines象徵路易威登的品牌典範，以及對於卓越工藝和創意的追尋，包款以路易威登1854年在巴黎rue Neuve-des-Capucines開設的第一間專賣店之路命名，也意味著它在品牌的殿堂級地位，可做為日裝或正式場合搭配，材質通常為小牛皮（taurillon），也推出珍稀皮革款式，今年夏天則是推出迷你與中型之間的Mini、BB、MM三種尺寸新款，用以搭襯不同風格的服裝。

此外，在包款顏色、材質等設計也更具變化，例如黑色搭配Arizona棕色系的Capucines手袋，搭襯帆布與皮革雙面背帶；天然酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的手袋，則展現了休閒優雅的風格；刺繡與網版印刷圖案交錯，為「Since 1854」緹花帆布款帶來鮮明視覺。刺繡黃色帆布搭配焦糖色牛皮皮革的Capucines顯得活潑清新，宛如夏季陽傘的活力充沛；帆布與皮革構成的雙面肩帶，包款可肩背、手挽，頂端編織手柄也可手拎。而呼應6月彩虹月，BB尺寸的雪白皮革，搭配了彩虹的粉彩編織，相當浪漫；手柄套上牛皮皮革束帶，轉變為縐褶彎曲的手把設計，則是當季全新的設計。

酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的Capucines MM手袋，散發悠閒品味。圖／LV提供
酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的Capucines MM手袋，散發悠閒品味。圖／LV提供
米蘭達可兒手持「Since 1854」印花的黑色MM Capucines手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒手持「Since 1854」印花的黑色MM Capucines手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒演繹路易威登夏季新款的Capucine手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒演繹路易威登夏季新款的Capucine手袋。圖／LV提供
以陽傘為靈感的Capucines BB包款，以夏日豔陽色搭襯焦糖色皮革。圖／LV提供
以陽傘為靈感的Capucines BB包款，以夏日豔陽色搭襯焦糖色皮革。圖／LV提供
泡泡糖粉紅色Capucines BB手袋的縐褶提把，是嶄新的細節設計。圖／LV提供
泡泡糖粉紅色Capucines BB手袋的縐褶提把，是嶄新的細節設計。圖／LV提供
酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的Capucines MM手袋。圖／LV提供
酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的Capucines MM手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒詮釋了路易威登全新的夏日Capucines手袋系列。圖／LV提供
米蘭達可兒詮釋了路易威登全新的夏日Capucines手袋系列。圖／LV提供
以夏天的陽傘為靈感設計的Capucines BB包款，以豔陽色搭襯焦糖色皮革。圖／LV提供
以夏天的陽傘為靈感設計的Capucines BB包款，以豔陽色搭襯焦糖色皮革。圖／LV提供
米蘭達可兒拎著撞色款Capucines MM手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒拎著撞色款Capucines MM手袋。圖／LV提供
泡泡糖粉紅色Capucines BB手袋的縐褶提把為嶄新的細節設計。圖／LV提供
泡泡糖粉紅色Capucines BB手袋的縐褶提把為嶄新的細節設計。圖／LV提供
米蘭達可兒演繹MM黑色搭配Arizona棕色系的Capucines手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒演繹MM黑色搭配Arizona棕色系的Capucines手袋。圖／LV提供
帆布、皮革雙面肩帶的黑色款Capucines MM手袋。圖／LV提供
帆布、皮革雙面肩帶的黑色款Capucines MM手袋。圖／LV提供
黑色款Capucines MM手袋的背帶，是帆布與皮革構成的雙面肩帶。圖／LV提供
黑色款Capucines MM手袋的背帶，是帆布與皮革構成的雙面肩帶。圖／LV提供
米蘭達可兒詮釋雪白色BB尺寸、彩虹粉彩編織提把的Capucines手袋。圖／LV提供
米蘭達可兒詮釋雪白色BB尺寸、彩虹粉彩編織提把的Capucines手袋。圖／LV提供

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