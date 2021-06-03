超模變貴婦 米蘭達可兒拎LVCapucines手袋夏日新款

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出了全新的Capucines手袋形象照，邀請近日較少露面的米蘭達可兒（Miranda Kerr）詮釋，她曾出席洛杉磯比佛利山莊Rodeo Drive的「LOUIS VUITTON X 聯名展」，這次仍然以加州風為背景，詮釋Capucines手袋的夏日新款。

Capucines象徵路易威登的品牌典範，以及對於卓越工藝和創意的追尋，包款以路易威登1854年在巴黎rue Neuve-des-Capucines開設的第一間專賣店之路命名，也意味著它在品牌的殿堂級地位，可做為日裝或正式場合搭配，材質通常為小牛皮（taurillon），也推出珍稀皮革款式，今年夏天則是推出迷你與中型之間的Mini、BB、MM三種尺寸新款，用以搭襯不同風格的服裝。