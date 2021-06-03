周杰倫親自設計！天王策展蘇富比拍賣 預展場景自己來

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」拍賣，請來華語流行音樂天王周杰倫擔任策展人，由周杰倫挑選及策劃一系列藝術佳作。第一部分即將於6月18日假香港蘇富比藝術空間舉槌，拍前將於6月11日起至18日止於香港K11 ATELIER 及K11 MUSEA公開展出。而這次更由天王周杰倫親自為展覽設計場景佈置，同時展出包括領銜的巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1985年創作的「無題」、畢卡索1969年作的「男子半身像」、以及周杰倫在個人第7次世界巡迴演唱會「地表最強」所穿之三組演出服裝、電影「不能說的秘密」中亮相的骨董鋼琴。

周杰倫表示，自己身為創作者，在設計場景的時候就想帶領觀眾回到作品創作的那一刻：「讓大家看到的不只是畫作本身，而且感受到作品與它們所屬的時空。我希望與更多人分享藝術為我帶來的震撼與感動，並希望這次合作能讓每位觀眾都有不一樣的感受，學會享受每天就在我們身邊的藝術。」