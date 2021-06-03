女神都愛侯斯頓禮服 安海瑟薇、凱特模絲都穿過！

Netflix《侯斯頓傳奇》可說是最近最受歡迎的時尚影集，劇情主要圍繞在設計師侯斯頓的個人生活和創業生涯的發展，對他的創作細節本身反而沒有太大程度的著墨。雖然70年代是侯斯頓作品最輝煌的時期，但其實在近代也有許多超模、女星曾穿上侯斯頓出品的服裝出席活動，包括凱特模絲、莎拉潔西卡派克和安海瑟薇等人，當中有的是古董衣，有的是復刻經典剪裁而成的款式，無論如何，都能讓這位傳奇設計師的才華與風格得以延續。

英國超模凱特模絲在2016年的坎城影展中，穿上一襲紅色古董侯斯頓禮服，這件禮服是侯斯頓於1978推出的經典代表作，斜裁技術展現布料自然垂墜之美，飄逸優雅宛如女神。而安海瑟薇在2017年時，也曾穿上類似款的不同色侯斯頓古董禮服錄節目。