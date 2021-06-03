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Y/PROJECT為MELISSA打造夢幻拖鞋 超高人氣一上架就被秒殺！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
前衛時尚品牌Y/PROJECT再呈現春夏系列時，再度與MELISSA鞋履合作，推出一系列方便穿搭又有粉嫩配色的拖鞋。圖／Y/PROJECT提供
前衛時尚品牌Y/PROJECT再呈現春夏系列時，再度與MELISSA鞋履合作，推出一系列方便穿搭又有粉嫩配色的拖鞋。圖／Y/PROJECT提供

夏季穿搭除了不可少的涼鞋，時髦拖鞋依舊能成為造型亮點，而時尚品牌Y/PROJECT再度與MELISSA合作的夢幻拖鞋，就是最佳例證，一上架就被秒殺。另外，幾乎人人都有一雙的Havaianas哈瓦仕，也推出了You Saint Tropez系列新配色鞋款，就是要消費者搭出這季最佳Look！

前衛時尚品牌Y/PROJECT再呈現春夏系列時，再度與MELISSA鞋履合作，推出一系列方便穿搭又有粉嫩配色的拖鞋，由於造型非常夢幻因此甫上市幾乎都斷貨了。Y/PROJECT的設計師Glenn Martens以復古的低跟包鞋為基礎，並自維多利亞時代的古典花瓶取得靈感，把大量裝飾和點綴化作鞋面上的立體紋路，營造出強烈宮廷風，就像是當代女孩的水晶玻璃鞋一般。同時還帶有MELISSA一貫的舒適性，以及Y/PROJECT春夏系列元素，並使用環保物料製成，加上價格親民，受到歡迎。

Y/PROJECT的設計師Glenn Martens以復古的低跟包鞋為基礎，營造出強烈宮廷風，就像是當代女孩的水晶玻璃鞋一般。圖／Y/PROJECT提供
Y/PROJECT的設計師Glenn Martens以復古的低跟包鞋為基礎，營造出強烈宮廷風，就像是當代女孩的水晶玻璃鞋一般。圖／Y/PROJECT提供

不讓Y/PROJECT和MELLISSA聯名款專美於前，同樣來自巴西的Havaianas在這季呈現兩款You Saint Tropez系列新鞋。鞋底材料皆有60%來自可回收物料，且不含PVC塑膠，並透過有機編織材質打造鮮豔綁帶運用於Mesh款拖鞋上。同時，還備有結合熱帶雨林印花為設計概念的一般款拖鞋，無論是在海邊悠閒漫步還是在城市中輕鬆行走，都是搭配時的最佳幫手。

哈瓦仕You Saint Tropez拖鞋1,350元。圖／Havaianas提供
哈瓦仕You Saint Tropez拖鞋1,350元。圖／Havaianas提供

哈瓦仕You Saint Tropez Mesh拖鞋1,350元。圖／Havaianas提供
哈瓦仕You Saint Tropez Mesh拖鞋1,350元。圖／Havaianas提供

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