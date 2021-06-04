LINE TV數位劇場「兒童親子片單」居家藝文防疫不無聊

居家防疫將邁入第三個週末，不少父母又要開始煩惱該為小孩安排些什麼嗎？LINE TV「數位劇場」推出「 兒童親子片單 」，透過寓教於樂的劇情，搭配聲光效果豐富的歌舞音樂，加上吸睛的人物角色，不僅是孩子可以看得開心，同時家長也能陪同觀賞，一起共享天倫之樂的時光。

長年致力於兒童劇場創作的玉米雞劇團，挑戰將莎翁經典劇碼改編成兒童劇，並與台灣絃樂團共同創作出《企鵝莎莎狂想曲》，是全臺第一齣莎士比亞親子音樂派對。本劇描述一直想當音樂家的莎莎，因缺乏天賦，音總是拉不準，最後選擇寫作抒發心中想法，創作出許多獨一無二的角色。每段旅程都搭配精選的古典樂，帶領觀眾展開一段穿梭《哈姆雷特》、《仲夏夜之夢》、《馬克白》的奇幻冒險。

曾受邀至瑞典、中國、新加坡等多國演出的知名兒童劇團「蘋果劇團」，上架多部人氣作品：《糖果森林歷險記》請來教養育兒專家王宏哲擔任劇本顧問，無論是劇情、歌舞都有創新改編，《龍宮奇緣二-章魚怪盜與飛天船》傳遞手足之間如何因分享而共好的深刻意義，《英雄慢半拍》則是透過將烏龜擬人化，讓父母理解孩子的心聲。

「章魚怪盜與飛天船-龍宮奇緣二」打造3米高的章魚道具，視覺效果十足。圖／蘋果劇團提供

曾在劇中客串「烏龜大神」一角的王宏哲就表示，許多家長在帶著小朋友看完戲之後，紛紛反應和孩子之間似乎更能相互理解、體諒，由此可見兒童戲劇教育不只是針對孩子，對父母也是有其重要性。現在就上LINE TV「藝文表演館」，訂閱「數位劇場」跟孩子一同欣賞節目、拉近彼此的距離吧！