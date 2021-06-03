蒸煮加拿大野生龍蝦送到家 信義區享香檳外帶6折起

防疫三級警戒，台北市宣佈禁止餐飲內用；位於信義區新光三越A9館的Chambistro享香檳海鮮餐酒館，嚴格食安檢疫廚師團隊力拚外送外帶商機，讓消費者以最低6折起的價位，享用到漁夫蒸煮式加拿大野生龍蝦、美國PRIME肋眼10盎司牛排、爐烤厚切香料帶骨豬肋排…等精選菜色，並結合 UberEats、Foodpanda、SKM eats、新光三越安心快取Bar服務，提供消費者準備料豐味美的西式菜色。

澎湃豐盛的「美式香草爐烤厚切豬肋排」套餐，份量分成雙人及四人份，不僅適合人口少的小家庭，更可以滿足食量大的大胃王。

「爐烤厚切香料帶骨豬肋排」選用厚實台灣產地豬肋排，以多款香料醃製數個小時，低溫舒肥後放入高溫烤箱中爐烤，皮脆肉嫩。搭配大份酥炸松露脆薯，並附上法式芥末籽醬，BBQ燒烤醬，品嚐多種口味一次滿足。

「脆培根凱撒沙拉」大量新鮮蔬菜，居家防疫更需要重視均衡飲食。「法式焦糖洋蔥湯」使用新鮮洋蔥翻炒，每一口濃湯散發焦糖甜香。附上起司巧巴達麵包增添口感。

主食「精選澎湃義大利麵三選一」無論是熟番茄牛肉丸義大利麵、蒜味櫻桃鴨胸義大利麵，還是鮮蝦明太子義大利麵，家庭號份量十足。最後還有，一人一份清爽夏日甜點「百香檸檬慕斯蛋糕」搭配美式咖啡或錫蘭紅茶。

此外，享香檳精選5款適合一個人品嚐的美食外帶餐盒，最低160元起。菜色包括佛羅倫斯慢燉牛筋膜寬扁麵、熟番茄牛肉丸義大利麵、蒜味辣椒櫻桃鴨胸義大利麵、香煎雞腿松露義大利麵，北海道明太子鮮蝦奶油寬扁麵，只要加即可60元升級套餐，附上田園沙拉杯佐胡麻醬汁 一份，以及美式咖啡或錫蘭紅茶一杯。

◎訂購滿3000元，外送5公里內免運費