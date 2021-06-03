如懿和海蘭好默契？周迅、張鈞甯穿同件香奈兒格紋裙

香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊《Le Château des Dames 女士城堡》系列即將上市，日前在上海盛大舉辦了宣傳酒會，邀請陸港台眾多品牌大使、好友出席，包括周迅、張鈞甯、劉詩詩、辛芷蕾、陳偉霆、王一博等人，他們都身穿最新的女士城堡系列服裝，儼然是現場最佳模特兒。其中周迅和張鈞甯還以風格相近的造型現身，再現《如懿傳》中的閨蜜好默契。

2020/21 Métiers d'art工坊《Le Château des Dames 女士城堡》系列設計靈感來自法國香儂頌城堡（Château de Chenonceau）中的許多細節，當中有著黑白格紋棋盤地板的長廊除了被拿來當成當初大秀主要發表場地之外，也被藝術總監維吉妮‧維婭（Virginie Viard）運用在服裝上。

這次周迅在活動上穿的，就是此系列的黑白格紋短裙，搭配薄紗荷葉領黑色斜紋軟呢外套，還綁了俏麗馬尾，典雅可愛。而張鈞甯也選了同樣一件裙子，但配的是天鵝絨釦飾高領上衣，整體比例看起來更好。這對在《如懿傳》中感情超好的閨蜜如懿和海蘭，久違同台，造型相似但穿出不同效果，又成了戲外備受討論的焦點。而同樣在《如懿傳》中有重要演出的辛芷蕾，再度發揮高傲霸氣的反派「嘉妃」氣場，以黑色長袖針織衫搭配刺繡小牛皮馬甲，超有個性，很符合「嘉妃」張狂的人設。