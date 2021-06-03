蝦皮購物618年中慶限時限量推「麥當勞中薯只要9元」

端午連假倒數10天，蝦皮購物「618超狂年中慶」網羅台灣各區名粽推出「端午好粽」全面下殺4折起，另有精選秒殺夯品1折起，6月6日凌晨0點再祭出限量10萬份的麥當勞中薯只要9元，9元中薯兌換券可於全台麥當勞門市兌換至9月6日止。另外，蝦皮購物再加碼送每位用戶3張全站299元免運券、限6月6日當天指定時段使用，6月6日凌晨0點至2點更發送限時限量的商城85折券。

蝦皮購物「618超狂年中慶」蒐羅各區名粽下殺4折起，正統南部口味的史家庄方便廚房推出「正宗南部粽史家庄肉粽組合」，10入特價500元；南門市場名店「立家湖州粽」5入優惠價308元；超奢華的巨廚帝王鮑魚干貝粽也下殺到平均單顆百元有找。喜歡甜粽的民眾則不能錯過「紅北斗麻糬粽合冰粽」，1包6入的精緻冰粽破盤價199元。