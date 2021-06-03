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首度插旗台南！NENE炸雞「青陽美乃滋、醬燒洋釀」回歸

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
曾經限量快閃的「青陽美乃滋炸雞」，將於6月4日起成為正式固定口味。記者陳睿中／攝影
曾經限量快閃的「青陽美乃滋炸雞」，將於6月4日起成為正式固定口味。記者陳睿中／攝影

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，在今年4月時曾經快閃推出限量的「青陽美乃滋炸雞」。自6月4日起，青陽美乃滋炸雞將成為固定販售口味，同時「醬燒洋釀炸雞」口味也再度回歸。另外NENE CHICKEN也預計將於6月進駐桃園市區，並會首度插旗「台南」，為當地帶來全新的用餐選擇。

NENE CHICKEN是韓國知名的連鎖炸雞店，目前在韓國累積有千餘家店鋪，並於2018年11月首度登台，店內提供原味、甜辣洋釀、初雪起士等多種口味的炸雞。此次回歸的「青陽美乃滋炸雞」，使用了韓式料理常見的「青陽辣椒」搭配美乃茲製成醬料，有著滑順的清爽辛辣感，在韓國曾經熱銷超過300萬份。自6月4日起，也會成為台灣NENE CHICKEN的固定口味，500公克399元，1,000公克669元，半半炸雞或半半半炸雞加價40元則可選擇青陽美乃滋口味。除此之外，「醬燒洋釀炸雞」也將於6月11日起重新回歸菜單，500公克369元，1,000公克599元。

NENE CHICKEN目前在台共有22間門市，接下來「桃園民族店」將在6月11日開幕，「台南西門店」則將於6月25日開幕。另外為慶祝NENE CHICKEN官方line@上線，即日起至6月31日期間，加入即可獲得「NENE炸年糕優惠券」1張。

美乃滋 快閃

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