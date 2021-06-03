睽違5年2PM將回歸 俊昊服完兵役多了它陪伴

今年三月，由JUN. K、Nichkhun、玉澤演、張祐榮、李俊昊、黃燦盛組成的韓國人氣組合2PM，在成員全員服役歸來之後（除了泰籍成員尼坤），宣布今年將以完整體回歸歌壇，是2016年「GENTLEMEN'S GAME」之後首度以完整陣容發行專輯，備受矚目。而最後一位完成兵役的成員俊昊，日前在韓綜曝光自己「貓奴」身份引起網友瘋狂討論，認為他疼愛貓咪的模樣和健壯的體格形成超級反差萌，令人心動。最近他在IG分享貓兒子照片，手上多了一只寶格麗的BVLGARI BVLGARI Aluminium計時腕表，不僅在家，出門看展覽喝咖啡，俊昊也帶著它，看來是近期的「新歡」。

這款Aluminium腕表也是台灣新一代天菜男神范少勳的愛用款，多次在他的IG照片中可以看到他配戴同系列的白面三針日期自動上鍊款。這款迷倒男神們的設計，是寶格麗去年推出的最新力作，全球賣到缺貨，外型復刻品牌在1998年推出的Aluminium系列，大膽結合鋁金屬和橡膠，創造出以黑白色系為主的對比，是當時少見的中性休閒表款。新作更升級搭載品牌自製機械自動上鍊機芯，並推出全新的三盤計時碼表。 2PM李俊昊配戴寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表。圖／取自IG @@le2jh BVLGARI ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表，約91,400元。圖／寶格麗提供 BVLGARI ALUMINIUM系列腕表。圖／寶格麗提供 2PM李俊昊配戴寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表。圖／取自IG @@le2jh 2PM李俊昊配戴寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表。圖／取自IG @@le2jh 2PM李俊昊配戴寶格麗ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表。圖／取自IG @@le2jh 范少勳配戴寶格麗ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表。圖／取自IG @fan82114 范少勳配戴寶格麗ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表。圖／取自IG @fan82114 BVLGARI ALUMINIUM系列鋁合金計時腕表，約13萬1,600元。圖／寶格麗提供 范少勳配戴寶格麗ALUMINIUM系列自動上鍊鋁合金腕表。圖／取自IG @fan82114