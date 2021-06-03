日本小林化工軟膏、靜脈注射液出包 食藥署公告回收
日本進口藥用軟膏與靜脈注射液出包。衛福部食藥署今天公告，日本小林化工旗下「艾利舒軟膏」５批號含量試驗結果與規格不符，「綠寶靜脈注射液」4批號鑑別試驗結果與規格不符，兩者皆須於6月19日前完成回收作業。
食藥署今天公布最新藥品回收訊息，由祥全兄弟貿易有限公司代理的日本小林化工株式會社旗下「艾利舒軟膏」５批號（O7SA10、O8SA10、O8SA01、O8SA04、O8SA13）、「綠寶靜脈注射液」4批號（I7JD04-1、I7JD04-2、I8JD12-1、I8JD12-2）下架回收。
食藥署藥品組科長洪國登今天表示，今公告兩款藥品皆屬於小林化工製藥，食藥署早在2、3月即要求下架另一款不符藥品，並監督廠商針對廠內其他產品確認，是否有其他不符規定的狀況；後來經檢驗發現，綠寶、艾利舒這兩項藥品違規，因此啟動回收。
食藥署提醒，艾利舒主要用於創傷、濕疹、皮膚炎，呼籲民眾切勿自行任意停藥，倘對使用之藥品有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品。
至於綠寶靜脈注射液，洪國登說，鑑別試驗除了要求藥品含量，也針對顏色、味道做試驗，綠寶是顏色鑑別不符規格，主要作為肝臟疾病病人使用，倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論。
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