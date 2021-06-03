手上這位置被套牢了！金宇彬抗癌後再出發 帥度爆棚

韓國人氣男演員金宇彬，近日歷經抗癌後再出發，他曾演出「紳士的品格」而廣受好評，近日則正拍攝科幻穿越劇「Alien + People」。不僅如此，金宇彬昨日更宣布成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌好友，並釋出兩張全新視覺，身穿白色西裝，展現絕佳紳士裝品味。

金宇彬表示，很高興能夠成為積家的摯友，積家是擁有188年悠久歷史和精湛製錶工藝的知名品牌，他也很期待與積家一同踏上全新旅程。除了在形象宣傳中戴上Reverso Tribute Nonantième翻轉系列九十週年紀念腕表，同時金宇彬也將參加於夏天在首爾舉辦的「The Sound Maker」展覽，展期則自6月16日至7月4日在韓國東大門設計廣場舉行。