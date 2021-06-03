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手上這位置被套牢了！金宇彬抗癌後再出發 帥度爆棚

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
金宇彬手的積家Reverso腕表，是為該系列90周年系列而創立，具有1930年代的Art Deco裝飾風格與可翻轉表殼。圖 / 積家提供（合成圖）。
金宇彬手的積家Reverso腕表，是為該系列90周年系列而創立，具有1930年代的Art Deco裝飾風格與可翻轉表殼。圖 / 積家提供（合成圖）。

韓國人氣男演員金宇彬，近日歷經抗癌後再出發，他曾演出「紳士的品格」而廣受好評，近日則正拍攝科幻穿越劇「Alien + People」。不僅如此，金宇彬昨日更宣布成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌好友，並釋出兩張全新視覺，身穿白色西裝，展現絕佳紳士裝品味。

金宇彬表示，很高興能夠成為積家的摯友，積家是擁有188年悠久歷史和精湛製錶工藝的知名品牌，他也很期待與積家一同踏上全新旅程。除了在形象宣傳中戴上Reverso Tribute Nonantième翻轉系列九十週年紀念腕表，同時金宇彬也將參加於夏天在首爾舉辦的「The Sound Maker」展覽，展期則自6月16日至7月4日在韓國東大門設計廣場舉行。

近年韓風盛行，除了去年朴敘俊曾和萬寶龍合作，在「梨泰院Glass」劇中穿戴萬寶龍手表與皮件精品，今年也有金秀賢加盟瑞士鐘表品牌美度（MIDO）成為品牌代言人。下次欣賞韓國電影或藝人時，不妨也將眼光轉向一人配戴手表，考驗自己的精品辨識力。

美度（MIDO）今年宣布全新品牌好友，由韓國人氣男星金秀賢斯文加盟。圖 / MIDO提供。
美度（MIDO）今年宣布全新品牌好友，由韓國人氣男星金秀賢斯文加盟。圖 / MIDO提供。
積家Reverso Tribute Nonantième翻轉系列九十週年紀念腕表，價格店洽。圖 / 積家提供。
積家Reverso Tribute Nonantième翻轉系列九十週年紀念腕表，價格店洽。圖 / 積家提供。
金宇彬昨日更宣布成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌好友，並釋出兩張全新視覺、展現帥氣紳士裝造型。圖 / 積家提供。
金宇彬昨日更宣布成為瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）品牌好友，並釋出兩張全新視覺、展現帥氣紳士裝造型。圖 / 積家提供。
朴敘俊去年配戴萬寶龍手表登上男性時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 ig @ bn_sj2013。
朴敘俊去年配戴萬寶龍手表登上男性時尚雜誌封面。圖 / 翻攝自 ig @ bn_sj2013。

品牌 金宇彬

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