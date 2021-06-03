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SWATCH「戴」你一同漫遊太空去 嶄新材質腕表向傳奇致敬

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
SWATCH推出NASA主題的新表款，這也是生物陶瓷材料，首度使用於計時碼表。圖／SWATCH提供
SWATCH推出NASA主題的新表款，這也是生物陶瓷材料，首度使用於計時碼表。圖／SWATCH提供

曾經到外太空一同出任務的腕表，可說不少，但其中最容易入手的莫過於SWATCH。1996年之際，品牌就曾替瑞士籍的太空人打造了一款特別表款，時隔25年後，SWATCH便以此為靈感，加入最新的生物陶瓷，推出全新的Big Bold表款，來向這一段歷史傳奇致敬。

在90年代，美國太空總署（NASA）發射哥倫比亞號太空梭執行STS-75任務，當時SWATCH便為艦上唯一也是瑞士首位太空人Claude Nicollier量身打造Swatch：Access To Space- SKZ100腕表。以STS-75任務徽章做為表盤設計主題，表環放上Access To Space字樣標誌，凸顯了雙方合作。而這只曾登上太空的腕表，最後也由Claude Nicollier致贈給已故集團創辦人，至今仍展示在品牌總部。所以，SWATCH為了紀念與致敬這段歷史，再度邀請了NASA合作，一同利用嶄新的生物陶瓷材料為基礎，創造了全新系列的Big Bold表款。

SWATCH以品牌曾經替太空人打造的表款為發想，推出太空主題新表款。圖／SWATCH提供
SWATCH以品牌曾經替太空人打造的表款為發想，推出太空主題新表款。圖／SWATCH提供

SWATCH從白色太空衣、橘色組員逃生服和NASA內部工作時的藍色連身衣為靈感，並在表盤外緣特別以阿拉伯數字刻度標示，凸顯火箭升空倒數十秒的重要性，加上鮮豔紅色按把勾勒出緊張感。其中橘色與藍色款，還使用半透明可見機芯的表盤配置，彰顯宇宙浩瀚無垠，並讓計時小表圈猶如漂浮的星系。另外，SWATCH還加碼推出兩款太空主題腕表，改以經典GENT系列為基礎，利用紅、藍相間的透視機芯，搭配未來感銀色表帶。或是俐落黑、白配色，加上鏡面效果表盤、帶有黑色NASA字樣的半透明表帶，像是吸引人走入無盡銀河。

SWATCH太空系列SPACE RACE黑白視界SUOZ339腕表3,000元。 圖／SWATCH提供
SWATCH太空系列SPACE RACE黑白視界SUOZ339腕表3,000元。 圖／SWATCH提供

SWATCH太空系列TAKE ME TO THE MOON星際迷航GZ355腕表2,700元。 圖／SWATCH提供
SWATCH太空系列TAKE ME TO THE MOON星際迷航GZ355腕表2,700元。 圖／SWATCH提供

SWATCH太空系列LAUNCH橘色風暴SB04Z401腕表，生物陶瓷表殼5,350元。圖／SWATCH提供
SWATCH太空系列LAUNCH橘色風暴SB04Z401腕表，生物陶瓷表殼5,350元。圖／SWATCH提供

SWATCH太空系列EXTRAVEHICULAR太空漫步SB04Z400腕表，生物陶瓷表殼5,200元。圖／SWATCH提供
SWATCH太空系列EXTRAVEHICULAR太空漫步SB04Z400腕表，生物陶瓷表殼5,200元。圖／SWATCH提供

SWATCH太空系列JUMPSUIT蔚藍宇宙SB03Z100腕表，生物陶瓷表殼4,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH太空系列JUMPSUIT蔚藍宇宙SB03Z100腕表，生物陶瓷表殼4,100元。圖／SWATCH提供

太空人 腕表 NASA

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