SWATCH「戴」你一同漫遊太空去 嶄新材質腕表向傳奇致敬

曾經到外太空一同出任務的腕表,可說不少,但其中最容易入手的莫過於SWATCH。1996年之際,品牌就曾替瑞士籍的太空人打造了一款特別表款,時隔25年後,SWATCH便以此為靈感,加入最新的生物陶瓷,推出全新的Big Bold表款,來向這一段歷史傳奇致敬。

在90年代,美國太空總署(NASA)發射哥倫比亞號太空梭執行STS-75任務,當時SWATCH便為艦上唯一也是瑞士首位太空人Claude Nicollier量身打造Swatch:Access To Space- SKZ100腕表。以STS-75任務徽章做為表盤設計主題,表環放上Access To Space字樣標誌,凸顯了雙方合作。而這只曾登上太空的腕表,最後也由Claude Nicollier致贈給已故集團創辦人,至今仍展示在品牌總部。所以,SWATCH為了紀念與致敬這段歷史,再度邀請了NASA合作,一同利用嶄新的生物陶瓷材料為基礎,創造了全新系列的Big Bold表款。

SWATCH以品牌曾經替太空人打造的表款為發想,推出太空主題新表款。圖/SWATCH提供

SWATCH從白色太空衣、橘色組員逃生服和NASA內部工作時的藍色連身衣為靈感,並在表盤外緣特別以阿拉伯數字刻度標示,凸顯火箭升空倒數十秒的重要性,加上鮮豔紅色按把勾勒出緊張感。其中橘色與藍色款,還使用半透明可見機芯的表盤配置,彰顯宇宙浩瀚無垠,並讓計時小表圈猶如漂浮的星系。另外,SWATCH還加碼推出兩款太空主題腕表,改以經典GENT系列為基礎,利用紅、藍相間的透視機芯,搭配未來感銀色表帶。或是俐落黑、白配色,加上鏡面效果表盤、帶有黑色NASA字樣的半透明表帶,像是吸引人走入無盡銀河。

SWATCH太空系列SPACE RACE黑白視界SUOZ339腕表3,000元。 圖/SWATCH提供

SWATCH太空系列TAKE ME TO THE MOON星際迷航GZ355腕表2,700元。 圖/SWATCH提供

SWATCH太空系列LAUNCH橘色風暴SB04Z401腕表,生物陶瓷表殼5,350元。圖/SWATCH提供

SWATCH太空系列EXTRAVEHICULAR太空漫步SB04Z400腕表,生物陶瓷表殼5,200元。圖/SWATCH提供