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SWATCH「戴」你一同漫遊太空去 嶄新材質腕表向傳奇致敬
曾經到外太空一同出任務的腕表，可說不少，但其中最容易入手的莫過於SWATCH。1996年之際，品牌就曾替瑞士籍的太空人打造了一款特別表款，時隔25年後，SWATCH便以此為靈感，加入最新的生物陶瓷，推出全新的Big Bold表款，來向這一段歷史傳奇致敬。
在90年代，美國太空總署（NASA）發射哥倫比亞號太空梭執行STS-75任務，當時SWATCH便為艦上唯一也是瑞士首位太空人Claude Nicollier量身打造Swatch：Access To Space- SKZ100腕表。以STS-75任務徽章做為表盤設計主題，表環放上Access To Space字樣標誌，凸顯了雙方合作。而這只曾登上太空的腕表，最後也由Claude Nicollier致贈給已故集團創辦人，至今仍展示在品牌總部。所以，SWATCH為了紀念與致敬這段歷史，再度邀請了NASA合作，一同利用嶄新的生物陶瓷材料為基礎，創造了全新系列的Big Bold表款。
SWATCH從白色太空衣、橘色組員逃生服和NASA內部工作時的藍色連身衣為靈感，並在表盤外緣特別以阿拉伯數字刻度標示，凸顯火箭升空倒數十秒的重要性，加上鮮豔紅色按把勾勒出緊張感。其中橘色與藍色款，還使用半透明可見機芯的表盤配置，彰顯宇宙浩瀚無垠，並讓計時小表圈猶如漂浮的星系。另外，SWATCH還加碼推出兩款太空主題腕表，改以經典GENT系列為基礎，利用紅、藍相間的透視機芯，搭配未來感銀色表帶。或是俐落黑、白配色，加上鏡面效果表盤、帶有黑色NASA字樣的半透明表帶，像是吸引人走入無盡銀河。
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