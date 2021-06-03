婆媽族福音！全家便利商店推「線上菜市場」箱購商品

疫情升溫階段，應避免前往傳統菜市場人擠人採買，全家便利商店即日起推出「線上菜市場」服務，只要加入LINE群組「全+1行動購」或全家便利商店App「刷就購」活動頁，就可以整箱購入生鮮、漁產、肉品、蔬果等商品，價格區間落在399～2,190元不等，取貨方式依商品類型提供宅配到府或就近到指定門市取貨，讓婆媽族安心在家料理，各項商品開賣時間與限量數不同。

全家便利商店LINE群組─「全+1行動購」因商品更新速度快，訂購、支付一指完成的特性，疫情期間業績翻倍成長，蔬菜箱、海鮮防疫組等生鮮商品大受青睞，為提供多樣採購選擇，即日起限量推出11款蔬菜、海鮮、肉品等箱購商品。

全家便利商店「全+1行動購」本次新推出的箱購商品中，以活體直送的「龍蝦箱」最具話題，加拿大產地直送、活體新鮮低溫宅配到府的波士頓龍蝦，讓民眾在家也能享受奢華的自煮料理，預計6月4日下午5點開始限量販售，2隻1組優惠價1,399元宅配到府，限量100組；食肉族可選擇開丼推出的「豪華肉肉箱」，集結8種店內熱銷雞、豬、牛肉品，醃漬入味，簡單料理即可美味上桌，預計6月6日下午5點開賣，售價999元，限量300組，訂購後可就近到指定門市取貨；「玉美蔬菜箱」堪稱秒殺商品，再新增推出「潤康生機防疫蔬菜箱」售價459元，兩款皆為預計6月4日起周一至周六上午10點開賣，依每日群租公告數量為主，另配合物流配送，6月4日起2款蔬菜箱將改以消費者指定門市取貨。