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有譜了！芝柏X F1 Aston Martin車隊首款聯名腕表釋出

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
汽車與腕表，同樣分享了對機械與動力的熱愛。圖 / 芝柏表提供。
汽車與腕表，同樣分享了對機械與動力的熱愛。圖 / 芝柏表提供。

年初時瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）宣佈與F1一級方程式賽車車隊Aston Martin結盟，近日釋出首款聯名腕表：三飛橋陀飛輪腕表Aston Martin特別版，限量發售18枚。

芝柏行政總裁Patrick Pruniaux表示，品牌十分榮幸能夠與Aston Martin合作，協力為Aston Martin F1車隊量身打造最具代表性的時計，Aston Martin執行副總裁兼創意總監Marek Reichman則表示，無論是腕表還是汽車，優秀的設計都有異曲同工之妙，也很高興能夠看到這 款成品腕表問世。

五級鈦金屬打造的堅硬表殼並經類鑽石碳（DLC）處理，呈現黝黑成色，質輕、堅固、低敏感，GP09400-1683自動上鏈機械機芯具有猶如懸浮的視覺，而三個橫向騰空的橋板，固定住了發條盒、機芯零件與陀飛輪，帶來剛性、規律、充滿力量但又通透開放的美妙視覺。其陀飛輪框架由79個零件組成，重量僅0.250克，表帶並採用黑色小牛皮材料與全球首創的Rubber Alloy橡膠合金，是在表帶橡膠中，注入白金以做為造型裝飾。

表款訂價約448萬9,000元，僅在全球芝柏授權零售店販售。

特製的收納表盒，讓藏家全方位欣賞腕表細節。圖 / 芝柏表提供。
特製的收納表盒，讓藏家全方位欣賞腕表細節。圖 / 芝柏表提供。
芝柏，三飛橋陀飛輪腕表Aston Martin特別版，限量發售18枚，448萬9,000元。圖 / 芝柏表提供。
芝柏，三飛橋陀飛輪腕表Aston Martin特別版，限量發售18枚，448萬9,000元。圖 / 芝柏表提供。
GP09400-1683自動上鏈機械規律、懸浮、陽剛的結構，令人聯想到賽車的高科技引擎。圖 / 芝柏表提供。
GP09400-1683自動上鏈機械規律、懸浮、陽剛的結構，令人聯想到賽車的高科技引擎。圖 / 芝柏表提供。

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