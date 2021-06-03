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Jisoo搶先曝光Vespa 946 Christian Dior限量機車

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Jisoo在IG放上了騎乘Vespa 946 Christian Dior機車的照片。圖／DIOR提供
Jisoo在IG放上了騎乘Vespa 946 Christian Dior機車的照片。圖／DIOR提供

去年6月首度曝光的Vespa 946 Christian Dior限量機車正式上市了！絕美夢幻又有奢華氛圍，簡直重返經典電影《羅馬假期》的浪漫時光；全新的「VESPA 946 CHRISTIAN DIOR」也象徵對美好生活（Dolce Vita）的致意，由同樣創立於1946年的DIOR與Vespa雙品牌聯袂打造獨有的馳乘樂趣，品牌全球代言人BLACKPINK的Jisoo在拍攝韓國版《ELLE》雜誌時就已經提前曝光這部可愛的Vespa 946 Christian Dior。

秉持探險家的風格與夢想，延續對美好生活的渴切，成就Vespa 946 Christian Dior的車身結構與洗鍊線條計。現代版的經典Vespa 946於2012年在米蘭亮相，以優雅流暢的外型而成為車迷心中的經典，全新版本由DIOR女裝與配件創意總監Maria Grazia Chiuri操刀設計，全程於義大利打造，延伸了Dioriviera的愜意度假風格。米白色車身點綴金色零組件，手縫皮革馬鞍坐墊上的裝飾，來自Marc Bohan在1967年打造的Dior Oblique斜紋圖騰，車體裝飾則源自Book Tote托特包的書腰式簽名，成為鮮明辨識。

配件的亮點在於安全帽以及後座的隨車行李箱。行李箱同樣採用Oblique緹花科技布料，緊密貼合堅實的松木，在邊角、提把處包覆珍貴小牛皮並鑲嵌仿舊金屬零件，此行李箱可單獨購買，並且提供客製化英文字母刺繡，加價後需等候8個月時間方能交貨，最多可刺13個字母。Vespa 946 Christian Dior全球限量946台，將陸續在DIOR Dioriviera海灘度假系列快閃店或指定精品店販售，10月起在Piaggio集團指定Motoplex店點銷售。此外，品牌也為Vespa 946 Christian Dior開發了AR濾鏡，可透過官方IG選用。

DIOR釋出限量Vespa 946 Christian Dior機車的形象圖。圖／取自IG
DIOR釋出限量Vespa 946 Christian Dior機車的形象圖。圖／取自IG
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
Jisoo在自己的IG放上拍攝韓版《ELLE》雜誌的花絮照片，斜倚在Vespa 946 Christian Dior限量機車。圖／取自IG
Jisoo在自己的IG放上拍攝韓版《ELLE》雜誌的花絮照片，斜倚在Vespa 946 Christian Dior限量機車。圖／取自IG
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車行李箱可單獨購買，24萬元、客製化英文字母刺繡須加價7,100元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車行李箱可單獨購買，24萬元、客製化英文字母刺繡須加價7,100元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車掛勾也採用CD字樣設計。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車掛勾也採用CD字樣設計。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
品牌代言人Jisoo拍攝韓版《ELLE》雜誌即以Vespa 946 Christian Dior限量機車為背景。圖／取自IG
品牌代言人Jisoo拍攝韓版《ELLE》雜誌即以Vespa 946 Christian Dior限量機車為背景。圖／取自IG
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior限量機車（不含行李箱、安全帽等配件），95萬元。圖／DIOR提供
車體裝飾源自Book Tote托特包的書腰式簽名，成為鮮明辨識。圖／DIOR提供
車體裝飾源自Book Tote托特包的書腰式簽名，成為鮮明辨識。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車行李箱來自工匠的巧手。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車行李箱來自工匠的巧手。圖／DIOR提供
Jisoo在自己的IG放上拍攝韓版《ELLE》雜誌的花絮照片，擺出騎乘Vespa 946 Christian Dior限量機車的姿態。圖／取自IG
Jisoo在自己的IG放上拍攝韓版《ELLE》雜誌的花絮照片，擺出騎乘Vespa 946 Christian Dior限量機車的姿態。圖／取自IG
Vespa 946 Christian Dior機車全球限量946部。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車全球限量946部。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車行李箱來自工匠的巧手。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車行李箱來自工匠的巧手。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車細節由同樣創立於1946年的DIOR與Vespa聯袂打造。圖／DIOR提供
Vespa 946 Christian Dior機車細節由同樣創立於1946年的DIOR與Vespa聯袂打造。圖／DIOR提供

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