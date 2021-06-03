Jisoo搶先曝光Vespa 946 Christian Dior限量機車

去年6月首度曝光的Vespa 946 Christian Dior限量機車正式上市了！絕美夢幻又有奢華氛圍，簡直重返經典電影《羅馬假期》的浪漫時光；全新的「VESPA 946 CHRISTIAN DIOR」也象徵對美好生活（Dolce Vita）的致意，由同樣創立於1946年的DIOR與Vespa雙品牌聯袂打造獨有的馳乘樂趣，品牌全球代言人BLACKPINK的Jisoo在拍攝韓國版《ELLE》雜誌時就已經提前曝光這部可愛的Vespa 946 Christian Dior。

秉持探險家的風格與夢想，延續對美好生活的渴切，成就Vespa 946 Christian Dior的車身結構與洗鍊線條計。現代版的經典Vespa 946於2012年在米蘭亮相，以優雅流暢的外型而成為車迷心中的經典，全新版本由DIOR女裝與配件創意總監Maria Grazia Chiuri操刀設計，全程於義大利打造，延伸了Dioriviera的愜意度假風格。米白色車身點綴金色零組件，手縫皮革馬鞍坐墊上的裝飾，來自Marc Bohan在1967年打造的Dior Oblique斜紋圖騰，車體裝飾則源自Book Tote托特包的書腰式簽名，成為鮮明辨識。