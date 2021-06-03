挺你在家煮！隨意鳥地方生麵搭醬料 限區滿千免運

為了「挺你在家煮」，隨意鳥地方攜手「Su-I PASTA」生麵品牌，即日起推出「PASTA隨意煮麵吧」，每份包含新鮮生麵、手工熬煮醬料、搭配義式佐料，全品項保鮮48小時，「自選 1+1 菜單」提供多款口味任選搭配，客製化搭配今日想吃的麵條與醬料組合。6月15日以前優惠價每盒328元，為辛勞父母、廚房新手、獨居遊子完美張羅健康豐盛的義式盛宴，10分鐘輕鬆上桌，在家即享奢華餐廳風味。

以新鮮素材發想、手工揉製而成的義大利生麵共有6款，包含墨魚寬麵、甜菜根水管麵、洋芋麵疙瘩、南瓜寬麵、貓耳麵與香料寬麵；搭配主廚悉心熬製的牛肝菌香料佐干貝、格岡索拉火腿奶醬、青檸菠菜醬炒鮮蝦、辣茄汁西班牙臘腸、奶油煙燻挪威鮭魚、波隆那傳統牛肉醬等全6款義式風味融合，每盒均附自製風乾番茄與義大利橄欖油、烘烤起司餅、與帕瑪森乾酪。

隨意鳥地方「PASTA隨意煮麵吧」即日起開放電話及官方LINE訂餐，下午四點前下訂，當日即可收到；外送範圍限台北市大安區、信義區、松山區、內湖區、南港區等五大行政區，外送費用每筆訂單150元，滿千即享免運，亦提供來店自取。

◎訂餐方式：

1.官方LINE點餐：加入好友ID輸入@949wprdw

2.電話點餐：02-8101-0016

3.線上填單：https://reurl.cc/qgmxg0

◎付款方式：轉帳匯款、線上信用卡付款

◎儲藏方式：冷藏48小時、冷凍7天