快訊

直播／公布各縣市最新疫苗接種率？ 陳時中14時記者會

直播／「小英給我疫苗」 全民快閃活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辛香料界的佛地魔正式參戰！啤酒頭香菜啤酒明日上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
臺虎和本地人氣樂團「拍謝少年」合作，聯名共同推出「嗨口味皮爾森」口味、瓶身設計、宣傳視覺，都源自樂團首張專輯「海口味」。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎和本地人氣樂團「拍謝少年」合作，聯名共同推出「嗨口味皮爾森」口味、瓶身設計、宣傳視覺，都源自樂團首張專輯「海口味」。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

同島一心、團結就是力量，在地的品牌、更需要在地的能量支持。繼先前曾和滅火器樂團萬人演唱會的「Fire Beer」 、與Tizzy Bac 20周年紀念酒款「開放性骨折」之後，臺虎三度和本地人氣樂團合作，與「拍謝少年」一同聯名共同推出「嗨口味皮爾森」。

酒款名字源自樂團首張專輯「海口味」，同時為呈現樂團精神，酒標視覺則由金獎設計師廖小子操刀，將拍謝少年的吉祥物虱目魚融入酒標設計，口味上「嗨口味皮爾森」則以皮爾森（​pilsener）啤酒為主，並加入象徵海口味的昆布為原料，入口時帶著鮮味與微鹹，後味則帶有麥芽的微甜與Pacifica酒花的辛香調。6月5日起在City Super、微風超市復興店、南山店，誠品信義店、南西店陸續限量上市，建議售價109元；6月9日起則在全台家樂福量販店、Jason’s限量上市，建議售價單罐99元。

另一邊，時事Youtuber「視網膜」昨日則在臉書貼文，他曾在愚人節短暫代言一日的啤酒頭香菜啤酒，已經確認上市。臉書貼文一出，網友紛紛留言，「坐等品飲直播」、「本來興趣不大，看到這麼真誠嫌惡的表情好想買」、「他們下一次該不會要研究三色豆啤酒吧」，貼文至今已有2.4萬按讚數與破千則留言。

這款由台灣在地精釀品牌「啤酒頭」快閃推出的口味，以極具討論熱度、號稱「辛香料界的佛地魔」的香菜為風味，啤酒頭和彰化北斗的香菜生產合作社合作，啤酒頭除了喊出「香民的正義」為口號，並將在6月4日（五）於Jason's超市上市，價格店洽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

時事Youtuber「視網膜」昨日則在臉書貼文，啤酒頭的香菜啤酒已經確認上市，引起網友大量留言討論。圖 / 翻攝自視網膜 Retina臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
時事Youtuber「視網膜」昨日則在臉書貼文，啤酒頭的香菜啤酒已經確認上市，引起網友大量留言討論。圖 / 翻攝自視網膜 Retina臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎「嗨口味皮爾森」，以皮爾森啤酒為類型，並加入昆布，帶來海洋的鹹鮮風味，6月9日起則在全台家樂福量販店、Jason’s限量上市，建議售價單罐99元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎「嗨口味皮爾森」，以皮爾森啤酒為類型，並加入昆布，帶來海洋的鹹鮮風味，6月9日起則在全台家樂福量販店、Jason’s限量上市，建議售價單罐99元。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
精釀品牌啤酒頭與彰化北斗香菜生產社合作社合作，推出香菜啤酒，預計明日6月4日（五）上市。圖 / 翻攝自 ig @ taiwanheadbrewers。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
精釀品牌啤酒頭與彰化北斗香菜生產社合作社合作，推出香菜啤酒，預計明日6月4日（五）上市。圖 / 翻攝自 ig @ taiwanheadbrewers。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

樂團 酒駕 品牌

延伸閱讀

拜登力推國慶日接種達標 最快3日公布釋出疫苗細節

居家調酒DIY（二）黑啤酒喝不完？變身大人味思樂冰！

居家調酒DIY（一）清爽型拉格啤酒原來可以這樣調？

海尼根新口味報到！Silver星銀啤酒搶攻清爽型拉格商機

相關新聞

星宇航聯名親親JIUJIU 打造最潮JX STYLE制服款口罩

堪稱「被航空業耽誤的潮牌」星宇航空，今日（3）宣布跨界進軍口罩時尚界，以航空規格制定者之姿，重新定義口罩美學。延續絕美星...

森林系視覺藝術饗宴 圍塑奢華神秘感氛圍

出色的空間設計，絕對少不了有系統、有故事、前後呼應的情境處理，結合具有風格取向的元素符號、藝術品、高端工藝，就能讓特定空間同時具備多重使用機制與不同表情，進而帶出令人由衷滿足的高級感、儀式性！

有譜了！芝柏X F1 Aston Martin車隊首款聯名腕表釋出

年初時瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）宣佈與F1一級方程式賽車車隊Aston Martin結盟，近日...

Jisoo搶先曝光Vespa 946 Christian Dior限量機車

去年6月首度曝光的Vespa 946 Christian Dior限量機車正式上市了！絕美夢幻又有奢華氛圍，簡直重返經典...

挺你在家煮！隨意鳥地方生麵搭醬料 限區滿千免運

為了「挺你在家煮」，隨意鳥地方攜手「Su-I PASTA」生麵品牌，即日起推出「PASTA隨意煮麵吧」，每份包含新鮮生麵...

辛香料界的佛地魔正式參戰！啤酒頭香菜啤酒明日上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。