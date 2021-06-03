辛香料界的佛地魔正式參戰！啤酒頭香菜啤酒明日上市

同島一心、團結就是力量，在地的品牌、更需要在地的能量支持。繼先前曾和滅火器樂團萬人演唱會的「Fire Beer」 、與Tizzy Bac 20周年紀念酒款「開放性骨折」之後，臺虎三度和本地人氣樂團合作，與「拍謝少年」一同聯名共同推出「嗨口味皮爾森」。

酒款名字源自樂團首張專輯「海口味」，同時為呈現樂團精神，酒標視覺則由金獎設計師廖小子操刀，將拍謝少年的吉祥物虱目魚融入酒標設計，口味上「嗨口味皮爾森」則以皮爾森（​pilsener）啤酒為主，並加入象徵海口味的昆布為原料，入口時帶著鮮味與微鹹，後味則帶有麥芽的微甜與Pacifica酒花的辛香調。6月5日起在City Super、微風超市復興店、南山店，誠品信義店、南西店陸續限量上市，建議售價109元；6月9日起則在全台家樂福量販店、Jason’s限量上市，建議售價單罐99元。

另一邊，時事Youtuber「視網膜」昨日則在臉書貼文，他曾在愚人節短暫代言一日的啤酒頭香菜啤酒，已經確認上市。臉書貼文一出，網友紛紛留言，「坐等品飲直播」、「本來興趣不大，看到這麼真誠嫌惡的表情好想買」、「他們下一次該不會要研究三色豆啤酒吧」，貼文至今已有2.4萬按讚數與破千則留言。

這款由台灣在地精釀品牌「啤酒頭」快閃推出的口味，以極具討論熱度、號稱「辛香料界的佛地魔」的香菜為風味，啤酒頭和彰化北斗的香菜生產合作社合作，啤酒頭除了喊出「香民的正義」為口號，並將在6月4日（五）於Jason's超市上市，價格店洽。

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