浴室也能拍成時尚大片的 只有迪麗熱巴美顏襯珍珠吧

優雅的珍珠也能很輕鬆休閒！MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，日前於上海出席活動，以一身海洋風的條紋針織褲裝，配戴MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，將傳統上讓人感到以點拘謹正式的珍珠串鍊，配戴出全新輕鬆又休閒的優雅新風貌。

以數字「8」作為設計靈感而誕生的MIKIMOTO Double Eight系列，將平衡而對稱的線條組成編劇意義的「∞」無限符號，而數字「8」又有招引豐盛財富的積極意義。MIKIMOTO的珍珠串鍊更細心精選88顆珍珠直徑約8.00mm-8.80mm的日本Akoya珍珠組成，搭配特殊鏤空8字設計的白K金釦頭，可隨意扣在串鍊的任何一顆珍珠上，將經典長項鍊變化成8字、Y字鍊、或是如迪麗熱巴的雙圈頸鍊等不懂方是配戴，甚至可以繞在手腕上作為多圈的珍珠手鍊，設計充滿搭配樂趣。