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浴室也能拍成時尚大片的 只有迪麗熱巴美顏襯珍珠吧

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供

優雅的珍珠也能很輕鬆休閒！MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，日前於上海出席活動，以一身海洋風的條紋針織褲裝，配戴MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，將傳統上讓人感到以點拘謹正式的珍珠串鍊，配戴出全新輕鬆又休閒的優雅新風貌。

以數字「8」作為設計靈感而誕生的MIKIMOTO Double Eight系列，將平衡而對稱的線條組成編劇意義的「∞」無限符號，而數字「8」又有招引豐盛財富的積極意義。MIKIMOTO的珍珠串鍊更細心精選88顆珍珠直徑約8.00mm-8.80mm的日本Akoya珍珠組成，搭配特殊鏤空8字設計的白K金釦頭，可隨意扣在串鍊的任何一顆珍珠上，將經典長項鍊變化成8字、Y字鍊、或是如迪麗熱巴的雙圈頸鍊等不懂方是配戴，甚至可以繞在手腕上作為多圈的珍珠手鍊，設計充滿搭配樂趣。

除了經典的白色珍珠，還有全新款式的黑珍珠練結項鍊將於6月18日起於台北101旗艦店獨家上市，專利設計的釦頭還可將長鍊拆做兩條手鍊分開配戴。同時上市的全新黑白珍珠兩戴式耳環，也是採用可拆組的靈活設計，下方黑珍珠可拆卸、單戴白色Akoya珍珠，不論是黑珍珠或白珍珠，都能完美搭配不同風格的穿搭。

MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Double Eight系列黑珍珠鍊結項鍊將於台北101旗艦店獨家上市，18K白金、8.50-8.99mm黑珍珠，約26萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Double Eight系列黑珍珠鍊結項鍊將於台北101旗艦店獨家上市，18K白金、8.50-8.99mm黑珍珠，約26萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴款MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，18K白金8字釦頭，搭配88顆8.00mm-8.80mm日本Akoya珍珠，35萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴款MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，18K白金8字釦頭，搭配88顆8.00mm-8.80mm日本Akoya珍珠，35萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO黑白珍珠耳環將於台北101旗艦店獨家，18K白金、約6.00mm日本Akoya珍珠與9.00mm黑珍珠，價格電洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO黑白珍珠耳環將於台北101旗艦店獨家，18K白金、約6.00mm日本Akoya珍珠與9.00mm黑珍珠，價格電洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Double Eight系列珍珠鍊結項鍊，18K白金，8.00mm-8.99mm日本Akoya珍珠，約18萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Double Eight系列珍珠鍊結項鍊，18K白金，8.00mm-8.99mm日本Akoya珍珠，約18萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴款MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，18K白金8字釦頭，搭配88顆8.00mm-8.80mm日本Akoya珍珠，35萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴款MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，18K白金8字釦頭，搭配88顆8.00mm-8.80mm日本Akoya珍珠，35萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴以休閒褲裝搭配珍珠串鍊於上海出席活動。圖／MIKIMOTO提供

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