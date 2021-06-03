聽新聞
test
0:00 / 0:00
浴室也能拍成時尚大片的 只有迪麗熱巴美顏襯珍珠吧
優雅的珍珠也能很輕鬆休閒！MIKIMOTO亞洲區品牌代言人迪麗熱巴，日前於上海出席活動，以一身海洋風的條紋針織褲裝，配戴MIKIMOTO Double Eight系列珍珠串鍊，將傳統上讓人感到以點拘謹正式的珍珠串鍊，配戴出全新輕鬆又休閒的優雅新風貌。
以數字「8」作為設計靈感而誕生的MIKIMOTO Double Eight系列，將平衡而對稱的線條組成編劇意義的「∞」無限符號，而數字「8」又有招引豐盛財富的積極意義。MIKIMOTO的珍珠串鍊更細心精選88顆珍珠直徑約8.00mm-8.80mm的日本Akoya珍珠組成，搭配特殊鏤空8字設計的白K金釦頭，可隨意扣在串鍊的任何一顆珍珠上，將經典長項鍊變化成8字、Y字鍊、或是如迪麗熱巴的雙圈頸鍊等不懂方是配戴，甚至可以繞在手腕上作為多圈的珍珠手鍊，設計充滿搭配樂趣。
除了經典的白色珍珠，還有全新款式的黑珍珠練結項鍊將於6月18日起於台北101旗艦店獨家上市，專利設計的釦頭還可將長鍊拆做兩條手鍊分開配戴。同時上市的全新黑白珍珠兩戴式耳環，也是採用可拆組的靈活設計，下方黑珍珠可拆卸、單戴白色Akoya珍珠，不論是黑珍珠或白珍珠，都能完美搭配不同風格的穿搭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言