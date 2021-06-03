台味披薩又來了！拿坡里×新東陽推「三星蔥香腸披薩」

創意披薩又一發！網友暱稱為「被披薩耽誤的炸雞店」的「拿坡里」，此次聯名新東陽，全新推出「三星蔥香腸披薩」，除了新東洋的香腸之外，還加上了魯肉、筍干、香菇等配料，帶有濃濃的台式風情。為慶祝新品上市，同時還有「滿300折100」、「香草烤雞翅買1送1」等不同優惠。

台灣近年多次出現創意口味披薩，包括有榴槤披薩、粽子披薩、拉麵披薩、部隊鍋披薩等眾多口味，往往都能引起網友間的熱烈討論，甚至登上國外版面。此次拿坡里與新東陽聯名推出的「三星蔥香腸披薩」，再度打破傳統義式披薩的印象，將新東陽的「三星蔥香腸」作為鋪料，同時搭配蔥香魯肉、古早味筍干、香菇等配料，自即日起至7月19日期間販售，外帶大批薩279元，小披薩179元，另外還有搭配炸雞、烤雞、飲料的不同套餐方案，每組798～1119元起。

為慶祝新品開賣，凡購買「三星蔥香腸披薩」，就可以獲得1張新東陽「香腸系列商品，滿300折100優惠券」；另外到拿坡里消費，並且出示新東陽發票，就能兌換「香草烤雞翅買1送1」優惠。