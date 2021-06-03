限時21天！ 麥當勞「BTS套餐」6／9開賣　夢幻紫包裝必收

令眾多粉絲期待的「麥當勞BTS防彈少年團套餐」終於來到台灣了！此款THE BTS MEAL套餐使用了BTS代表性的紫色包裝，並且搭配10塊麥克雞塊、薯條與冷飲，同時還有韓國直送的「甜辣醬」與「肯瓊醬」，預計將於6月9日至6月29日期間限時販售。

風靡全球的BTS防彈少年團，乃是韓國當紅男子團體，在各地都擁有廣大的歌迷。此次推出的「THE BTS MEAL」套餐名人選，乃是麥當勞全球品牌活動，自5月26日起已在全球50個市場陸續推出。此次推出的套餐，包裝選用BTS代表性的「紫色」作為主視覺，同時印有麥當勞與BTS的標誌與標語，因此自推出以來，就吸引了粉絲們的熱烈支持。內容物部份，包括有10塊麥克鷄塊、中薯、中杯冷飲，還有韓國直送的「甜辣醬」、「肯瓊醬」與經典的糖醋醬，民眾可依照個人喜好選擇其中2款，每套155元，售完為止。

除此之外，全球麥當勞亦推出一支以BTS全新單曲「Butter」所打造的全新影片，在「Weverse Shop」線上商城中，更有限量聯名合作商品，包含連帽衫、紫色浴袍、襪子、涼鞋等周邊，其設計靈感均源自於「THE BTS MEAL」的餐點項目，例如7根薯條代表7位BTS成員的薯條主視覺，或是BTS的「紫色」與麥當勞的「紅色」及「金黃色」的結合，適合粉絲蒐集。