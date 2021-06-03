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疫情期間餐券到期 這餐廳延2個月 消保官：禮券無期限

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義耐斯王子飯店表示，疫情期間消費者無法到店用餐，這段時間到期的「萬國百匯」兌換卷，都依照到期時間再順延2個月。記者卜敏正／攝影
嘉義耐斯王子飯店表示，疫情期間消費者無法到店用餐，這段時間到期的「萬國百匯」兌換卷，都依照到期時間再順延2個月。記者卜敏正／攝影

疫情衝擊，民眾不敢外出購物、用餐，連帶手中持有禮券、優惠券可能無法在期限內使用，嘉義耐斯王子飯店日前表示，消費者若持有限期使用的「萬國百匯」抵用餐券，因應疫情可順延2個月；消保官強調，禮券沒有期限，優惠券可限期，但到期亦可補差價使用。

陳姓消費者表示，手中持有2張5月底到期的「萬國百匯」餐飲兌換券，原本打算5月下旬陪家人用餐，沒想到疫情一波波，讓他不趕出門，現在兌換券已經到期，不知道是否能使用。

耐斯王子飯店表示，疫情期間消費者無法到店用餐，這段時間到期的兌換卷，都依照原到期時間再順延2個月，歡迎疫情後消費者繼續到店品嘗美食。

嘉義市消保官黃崇傑表示，消費者購買禮券等同現金，沒有使用期限，但若採購「優惠券」，店家設優惠期是合法的，但優惠到期後，消費者可補差價繼續使用；例如團購餐飲優惠餐券，原本1張600、特價500元，限期在5月底前使用，若5月底到期，仍可補差價100元繼續使用該餐券。

他說，近期未收到因疫情引發的消費糾紛，店家主動順延使用期限是很好的做法，消費者若有消費疑慮，除了向店家詢問，也歡迎致電各縣市消保官解惑。

疫情 禮券 消保官

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