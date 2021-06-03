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瑪丹娜、Chrome Hearts手繪托特包！慈善網拍助貧童

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
荷莉貝瑞為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
荷莉貝瑞為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供

做善事也能收藏巨星，而且過程完全不用出門。佳士得（Christie’s）宣布自即日起至6月15日止，與洛杉磯知名的藝術時尚複合品牌專賣店Church Boutique、環保時尚品牌Ministry of Tomorrow（簡稱MOT）攜手合作，透過網路舉辦「Art for Education」線上慈善拍賣，共有24位名人共襄盛舉，在MOT的環保托特包上以原創手繪的方式創作獨一無二的圖案，包括瑪丹娜、荷莉貝瑞（Halle Berry）、「黑珍珠」娜歐蜜、藍尼克拉維茲（Lenny Kravitz）與女兒柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、萊諾李奇（Lionel Richie）、艾迪墨菲（Eddie Murphy）、Maggie Q、Usher等。

這場慈善拍賣收益將全數捐贈給肯亞奈洛比的Chema Vision Children’s Center （簡稱Chema），希望能募集超過10萬美元的善款。Chema在當地語言Swahili中，意指好東西。學校創立的目的，就是希望能為非洲最大貧民窟Kibera地區的貧童提供教育資源，許多學生連學費都付不起。在去年疫情爆發前，學校因為建築物不符合安全規範而被迫遷移。環保包工廠位在校址附近的MOT老闆Julian Prolman聽聞此事後義不容辭為學校募款，讓學校得以先安頓到安全的地方，並希望能透過這次的拍賣為學校籌措營運資金、師資費用、以及營養午餐。

MOT在洛杉磯的經銷商Church Boutique更是積極為此奔走，專賣店創辦人Rodney Burns與David Malvaney動用星光熠熠的人脈，力邀諸多巨星為創作獨一無二的托特包，其中還包括Chrome Hearts的品牌創辦人兼設計師Laurie Lynn Stark也難得為此次慈善拍賣設計托特包，格外受到矚目。每個包包的起標價均為250美元。

音樂家Lenny Kravitz及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
音樂家Lenny Kravitz及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
巨星Usher為此次慈善拍賣創作的托特包之一。圖／佳士得提供
巨星Usher為此次慈善拍賣創作的托特包之一。圖／佳士得提供
「貓女」Zoe Kravitz及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
「貓女」Zoe Kravitz及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
知名藝人艾迪墨菲及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
知名藝人艾迪墨菲及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
香港出身的Maggie Q及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
香港出身的Maggie Q及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
超模Naomi Campbell及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
超模Naomi Campbell及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
傳奇音樂家Lionel Richie及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
傳奇音樂家Lionel Richie及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
佳士得攜手洛杉磯時尚品牌與眾多名人舉辦線上慈善拍賣為非洲貧童募款。圖／佳士得提供
佳士得攜手洛杉磯時尚品牌與眾多名人舉辦線上慈善拍賣為非洲貧童募款。圖／佳士得提供
巨星Usher及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
巨星Usher及他為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
Chrome Hearts的品牌創辦人兼設計師Laurie Lynn Stark創作的托特包。圖／佳士得提供
Chrome Hearts的品牌創辦人兼設計師Laurie Lynn Stark創作的托特包。圖／佳士得提供
瑪丹娜為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
瑪丹娜為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
巨星瑪丹娜及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供
巨星瑪丹娜及她為此次慈善拍賣創作的托特包。圖／佳士得提供

品牌 洛杉磯

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