瑪丹娜、Chrome Hearts手繪托特包！慈善網拍助貧童

做善事也能收藏巨星，而且過程完全不用出門。佳士得（Christie’s）宣布自即日起至6月15日止，與洛杉磯知名的藝術時尚複合品牌專賣店Church Boutique、環保時尚品牌Ministry of Tomorrow（簡稱MOT）攜手合作，透過網路舉辦「Art for Education」線上慈善拍賣，共有24位名人共襄盛舉，在MOT的環保托特包上以原創手繪的方式創作獨一無二的圖案，包括瑪丹娜、荷莉貝瑞（Halle Berry）、「黑珍珠」娜歐蜜、藍尼克拉維茲（Lenny Kravitz）與女兒柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、萊諾李奇（Lionel Richie）、艾迪墨菲（Eddie Murphy）、Maggie Q、Usher等。

這場慈善拍賣收益將全數捐贈給肯亞奈洛比的Chema Vision Children’s Center （簡稱Chema），希望能募集超過10萬美元的善款。Chema在當地語言Swahili中，意指好東西。學校創立的目的，就是希望能為非洲最大貧民窟Kibera地區的貧童提供教育資源，許多學生連學費都付不起。在去年疫情爆發前，學校因為建築物不符合安全規範而被迫遷移。環保包工廠位在校址附近的MOT老闆Julian Prolman聽聞此事後義不容辭為學校募款，讓學校得以先安頓到安全的地方，並希望能透過這次的拍賣為學校籌措營運資金、師資費用、以及營養午餐。