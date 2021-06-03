瑪丹娜、Chrome Hearts手繪托特包！慈善網拍助貧童
做善事也能收藏巨星，而且過程完全不用出門。佳士得（Christie’s）宣布自即日起至6月15日止，與洛杉磯知名的藝術時尚複合品牌專賣店Church Boutique、環保時尚品牌Ministry of Tomorrow（簡稱MOT）攜手合作，透過網路舉辦「Art for Education」線上慈善拍賣，共有24位名人共襄盛舉，在MOT的環保托特包上以原創手繪的方式創作獨一無二的圖案，包括瑪丹娜、荷莉貝瑞（Halle Berry）、「黑珍珠」娜歐蜜、藍尼克拉維茲（Lenny Kravitz）與女兒柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）、萊諾李奇（Lionel Richie）、艾迪墨菲（Eddie Murphy）、Maggie Q、Usher等。
這場慈善拍賣收益將全數捐贈給肯亞奈洛比的Chema Vision Children’s Center （簡稱Chema），希望能募集超過10萬美元的善款。Chema在當地語言Swahili中，意指好東西。學校創立的目的，就是希望能為非洲最大貧民窟Kibera地區的貧童提供教育資源，許多學生連學費都付不起。在去年疫情爆發前，學校因為建築物不符合安全規範而被迫遷移。環保包工廠位在校址附近的MOT老闆Julian Prolman聽聞此事後義不容辭為學校募款，讓學校得以先安頓到安全的地方，並希望能透過這次的拍賣為學校籌措營運資金、師資費用、以及營養午餐。
MOT在洛杉磯的經銷商Church Boutique更是積極為此奔走，專賣店創辦人Rodney Burns與David Malvaney動用星光熠熠的人脈，力邀諸多巨星為創作獨一無二的托特包，其中還包括Chrome Hearts的品牌創辦人兼設計師Laurie Lynn Stark也難得為此次慈善拍賣設計托特包，格外受到矚目。每個包包的起標價均為250美元。
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