居家調酒DIY（二）黑啤酒喝不完？變身大人味思樂冰！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

居家防疫，人人有責，但居家防疫的同時，適度調解煩悶、保持愉悅心情同樣重要。不能出門跑吧的日子，其實在家也能簡單DIY調酒。「居家調酒」系列邀請到五位專業調酒師，以啤酒為主、搭配簡單能在便利商店或超市取得的原料，搭出三枚輕鬆DIY調酒。第二回邀請到「溫柔鄉」調酒師張君怡（GE），她以柏克金的德式黑麥啤酒為原料，翻轉既定觀念、推出三款玩「啤」特調。

第一杯「小朋友愛黑啤」使用阿華田麥芽牛奶和黑啤酒為原料，靈感來自每次她喝完黑啤酒，總想搭配一點甜飲，而她想嘗試更為滑順的口感，因此選擇了阿華田取代巧克力牛奶，直接以一加一的方式，完成這杯滑順、大人味的甜味黑啤；而喝不完黑啤酒的時候怎麼辦？促成第二杯「黑啤思樂冰」的想法，將部分未飲用的黑啤酒先倒入紙杯冷凍，之後再將冷凍成塊的黑啤酒從紙杯中取出，放入果汁機打成冰沙，最後再加入兩匙小美冰淇淋變成大人版的黑啤思樂冰，好喝也好玩。

第三杯血腥瑪莉變奏版（Bloody Mary Twist），則是她將自己喜愛的黑啤酒與調酒血腥瑪麗結合，兩者的個性都比較強烈的，但「融合之後非常清爽，不會突兀，」加上啤酒的氣泡感，因而帶來更夏天的感覺。如果你不特別喜歡黑啤酒，也許下次可以給「他」一點機會；如果你特別喜歡黑啤酒，是不是也來家中DIY試試呢？

而在防疫期間雖然停止內用，但酒吧「溫柔鄉」仍推出餐食外帶，營業時間為每天晚上7點30分至凌晨1點30分、周一公休，每日菜單則會在instagram帳號發表限時動態，想知道更多餐食選擇？則可查詢instagram帳號「thetenderland_taipei」，得到更多完整資訊。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

一、「小朋友愛黑啤」

成分：

1、黑啤酒 隨意

2、阿華田牛奶100-120ml

3、糖水10-15ml

4、巧克力一小截

調製：

在杯中依序倒入阿華田麥芽牛奶、糖水10-15ml、黑啤酒，攪拌均勻即可。杯形不限，建議需先冰鎮，最後再擺上一截繽紛樂巧克力裝飾（Garnish），完成。

二、「黑啤思樂冰」

成分：

1、黑啤酒200-250ml

2、小美冰淇淋半盒（約2匙）

調製：

將冷凍成塊的黑啤酒倒出、置於果汁機中打成冰沙，倒入杯中，最後加入冰淇淋即完成。

三、「血腥瑪莉變奏版」

成分：

1、梅子番茄汁90ml

2、伏特加 30m

3、Tabasco辣醬3到4滴

4、黑胡椒、香菜隨意

調製：

依序將1至3號成分加入杯中，簡單攪拌（stir），接續加入冰塊，最後撒上黑胡椒、香菜，即完成；此外由於梅子番茄比較甜，比重比較重，會沉在底部，建議要攪拌均勻，喝起來口感才會一致。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。