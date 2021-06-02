嫂子好帥！金瑞亨《我的上流世界》穿得霸氣又顯貴氣

韓劇《我的上流世界》正在播映中，置身豪門的妯娌金瑞亨、李寶英的華服自是隨著狗血劇情，熱騰騰地輪番上場，尤其近日金瑞亨為了李寶英掌摑渣男，更讓觀眾看得相當過癮，讚她才是真正的男一，而金瑞亨在劇中穿搭，相對李寶英也相對英姿煥發，以中性、高冷的形象為主。

金瑞亨、李寶英在戲劇發佈會中，不約而同以帥氣褲裝現身，金瑞亨選穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的黑白色系褲裝，李寶英則是以GIVENCHY穿搭，兩人互襯和諧的都會知性風格；而金瑞亨在拍攝韓國版《ELLE》5月號時，也是穿了路易威登2021春夏系列的服裝，展現帥氣的品味。在劇中金瑞亨呼應理性、霸氣的人設，選穿服裝也多以洗練剪裁、單色系為主，即使華麗的晚裝，也是以JAYBAEK黑色真絲百褶裙、DINT褶襉洋裝來表現貴氣。