嫂子好帥！金瑞亨《我的上流世界》穿得霸氣又顯貴氣
韓劇《我的上流世界》正在播映中，置身豪門的妯娌金瑞亨、李寶英的華服自是隨著狗血劇情，熱騰騰地輪番上場，尤其近日金瑞亨為了李寶英掌摑渣男，更讓觀眾看得相當過癮，讚她才是真正的男一，而金瑞亨在劇中穿搭，相對李寶英也相對英姿煥發，以中性、高冷的形象為主。
金瑞亨、李寶英在戲劇發佈會中，不約而同以帥氣褲裝現身，金瑞亨選穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的黑白色系褲裝，李寶英則是以GIVENCHY穿搭，兩人互襯和諧的都會知性風格；而金瑞亨在拍攝韓國版《ELLE》5月號時，也是穿了路易威登2021春夏系列的服裝，展現帥氣的品味。在劇中金瑞亨呼應理性、霸氣的人設，選穿服裝也多以洗練剪裁、單色系為主，即使華麗的晚裝，也是以JAYBAEK黑色真絲百褶裙、DINT褶襉洋裝來表現貴氣。
她多次演繹韓國設計師Lee Hyemee於2013年創立的品牌EENK服裝，例如藍色系光澤襯衫，流露真絲材質奢華感，明亮的天空藍是金瑞亨難得顯現的柔美，另一套米色縐褶風衣，也是出於EENK，偏簡約、冷硬的風格，也陳述了角色的俐落；而棕色、黑色系的服裝，也用於展現她的冷靜，例如LOW CLASSIC西裝外套與西褲，或是Max Mara的幾何襯衫、Alexander McQUEEN灰黑拼接西裝，都賦予她優雅知性的品味。
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