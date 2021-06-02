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嫂子好帥！金瑞亨《我的上流世界》穿得霸氣又顯貴氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
金瑞亨在《我的上流世界》以多套俐落剪裁的時裝穿搭表現貴氣。圖／NETFLIX提供
金瑞亨在《我的上流世界》以多套俐落剪裁的時裝穿搭表現貴氣。圖／NETFLIX提供

韓劇《我的上流世界》正在播映中，置身豪門的妯娌金瑞亨、李寶英的華服自是隨著狗血劇情，熱騰騰地輪番上場，尤其近日金瑞亨為了李寶英掌摑渣男，更讓觀眾看得相當過癮，讚她才是真正的男一，而金瑞亨在劇中穿搭，相對李寶英也相對英姿煥發，以中性、高冷的形象為主。

金瑞亨、李寶英在戲劇發佈會中，不約而同以帥氣褲裝現身，金瑞亨選穿了路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的黑白色系褲裝，李寶英則是以GIVENCHY穿搭，兩人互襯和諧的都會知性風格；而金瑞亨在拍攝韓國版《ELLE》5月號時，也是穿了路易威登2021春夏系列的服裝，展現帥氣的品味。在劇中金瑞亨呼應理性、霸氣的人設，選穿服裝也多以洗練剪裁、單色系為主，即使華麗的晚裝，也是以JAYBAEK黑色真絲百褶裙、DINT褶襉洋裝來表現貴氣。

她多次演繹韓國設計師Lee Hyemee於2013年創立的品牌EENK服裝，例如藍色系光澤襯衫，流露真絲材質奢華感，明亮的天空藍是金瑞亨難得顯現的柔美，另一套米色縐褶風衣，也是出於EENK，偏簡約、冷硬的風格，也陳述了角色的俐落；而棕色、黑色系的服裝，也用於展現她的冷靜，例如LOW CLASSIC西裝外套與西褲，或是Max Mara的幾何襯衫、Alexander McQUEEN灰黑拼接西裝，都賦予她優雅知性的品味。

金瑞亨以帥氣的LV褲裝出席《我的上流世界》發表。圖／NETFLIX提供
金瑞亨以帥氣的LV褲裝出席《我的上流世界》發表。圖／NETFLIX提供
EENK天空藍絲質襯衫，是金瑞亨較少見的明亮色系穿搭。圖／NETFLIX提供
EENK天空藍絲質襯衫，是金瑞亨較少見的明亮色系穿搭。圖／NETFLIX提供
李寶英在《我的上流世界》發表時，身穿GIVENCHY。圖／NETFLIX提供
李寶英在《我的上流世界》發表時，身穿GIVENCHY。圖／NETFLIX提供
金瑞亨身穿Max Mara襯衫、長褲，搭襯GIANVITO ROSSI金色鞋款。圖／NETFLIX提供
金瑞亨身穿Max Mara襯衫、長褲，搭襯GIANVITO ROSSI金色鞋款。圖／NETFLIX提供
李寶英（左）身穿、金瑞亨分別以GIVENCHY、LV出席《我的上流世界》發表。圖／NETFLIX提供
李寶英（左）身穿、金瑞亨分別以GIVENCHY、LV出席《我的上流世界》發表。圖／NETFLIX提供
在5月號的韓國版《ELLE》雜誌，金瑞亨身穿路易威登2021春夏系列時裝。圖／取自twitter
在5月號的韓國版《ELLE》雜誌，金瑞亨身穿路易威登2021春夏系列時裝。圖／取自twitter
金瑞亨以灰黑色塊的Alexander McQUEEN西裝外套表現俐落帥氣。圖／取自tvN IG
金瑞亨以灰黑色塊的Alexander McQUEEN西裝外套表現俐落帥氣。圖／取自tvN IG
金瑞亨詮釋DINT褶襉洋裝展現上流社會的貴氣。圖／NETFLIX提供
金瑞亨詮釋DINT褶襉洋裝展現上流社會的貴氣。圖／NETFLIX提供
EENK天空藍絲質襯衫，是金瑞亨較少見的明亮色系穿搭。圖／NETFLIX提供
EENK天空藍絲質襯衫，是金瑞亨較少見的明亮色系穿搭。圖／NETFLIX提供
金瑞亨身穿Max Mara襯衫、長褲演繹都會感。圖／取自tvN IG
金瑞亨身穿Max Mara襯衫、長褲演繹都會感。圖／取自tvN IG
金瑞亨身穿帥氣的EENK風衣，來自韓國設計師Lee Hyemee品牌。圖／NETFLIX提供
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金瑞亨詮釋JAYBAEK黑色真絲百褶裙。圖／NETFLIX提供
金瑞亨詮釋JAYBAEK黑色真絲百褶裙。圖／NETFLIX提供
LOW CLASSIC西裝外套與西褲，襯托了金瑞亨的俐落優雅。圖／NETFLIX提供
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