快訊

疫苗「大規模接種計畫」將展開 怎預約？到哪打？QA報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上最長15小時骨董拍賣！ 行家珍藏出清下週一最後機會

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
拍品編號675，清乾隆、剔紅山水人物圖梅花形蓋盒，寬24.5公分，估價2,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號675，清乾隆、剔紅山水人物圖梅花形蓋盒，寬24.5公分，估價2,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

上週5月11日，倫敦邦瀚斯（Bonhams）所舉辦的首場「後會可期：Roger Keverne Ltd 告別拍賣」中國骨董藝術品拍賣，由3位拍賣官馬拉松式接力上陣，共15小時，全球，特別是大中華地區藏家傾巢而出，無底價的形式上拍的全場421件拍品完全成交，創下白手套佳績。而這位英國倫敦知名大骨董商Roger Keverne Ltd結束營業的第二部分兼最終章「Roger Keverne Ltd告別拍賣」，將於下週6月7日舉槌，共380件拍品再以無底價形式上拍，可謂購藏一代骨董商珍品的最後機會。

倫敦骨董商Roger Keverne長年深耕中國藝術品，尤其擅長玉器，1991年主撰玉器專著「Jade」是業界權威，也是許多歐洲皇室收藏中國藝術品時諮詢的專家。他亦曾任英國Compton Verney莊園博物館信託保管人，其下所藏的中國高古青銅禮器堪稱歐洲最頂級三大青銅器鉅藏之一。Roger Keverne與妻子兼商業夥伴Miranda Clarke於1992年於倫敦梅費爾區（Mayfair）創立同名藝廊Roger Keverne Ltd，至2020年中結束營業。

下週專場上亦有許多極為值得收藏的中國藝術品上拍。例如首件拍品（拍品編號422的）新石器時代玉斧，來自比利時工程師、天文學史家、收藏家Henri Michel舊藏，是當時權力象徵或禮儀用器。拍品編號428則為一件曾由日本著名老牌骨董商繭山龍泉堂經手的商晚期青銅乳釘紋爵，出版記錄最早可追溯至1961年，傳承有序，風格典型具代表性。拍品編號573則為明萬曆年間的一件青花雙龍趕珠紋盤，盤心三朵靈芝雲紋簇擁，配日本木盒包裝，可能曾作為日本上流社會茶道儀式中的茶盤使用。

一件清康熙時期款彩西湖風景雙面十二開圍屏，款彩即雕刻填漆，亦稱「科羅曼德爾」（Coromandel）；十二扇通景雕填而成，一面雕繪故事人物圖，另一面則雕繪西湖風景，現存完整的康熙款彩圍屏中，以西湖風景為飾者極為少見。款彩屏風多為官宦人家及富裕階層賀壽之用，備受歐洲人喜愛，例如香奈兒女士就是有收藏這種款彩屏風的名人。另一件清康熙時的焦點拍品為一件褐漆彩繪花卉紋嵌螺鈿如意形靠背椅，極為罕有，北京故宮中現存類似採用彩繪嵌螺鈿工藝的家具，可說是博物館級的藏品。

拍品編號634，清康熙、褐漆彩繪花卉紋嵌螺鈿如意形靠背椅，高86.9公分 x 50公分 x 38公分，估價3,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號634，清康熙、褐漆彩繪花卉紋嵌螺鈿如意形靠背椅，高86.9公分 x 50公分 x 38公分，估價3,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號428，商晚期、青銅乳釘紋爵，高17公分，估價12,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號428，商晚期、青銅乳釘紋爵，高17公分，估價12,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號422，新石器時代、玉斧，長18公分，估價2,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號422，新石器時代、玉斧，長18公分，估價2,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號626，清康熙、款彩西湖風景雙面十二開圍屏，高263公分 x 寬47公分，估價8,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號626，清康熙、款彩西湖風景雙面十二開圍屏，高263公分 x 寬47公分，估價8,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
倫敦邦瀚斯「Roger Keverne Ltd告別拍賣」將於下週6月7日舉槌，共380件拍品再以無底價形式上拍。圖／邦瀚斯提供
倫敦邦瀚斯「Roger Keverne Ltd告別拍賣」將於下週6月7日舉槌，共380件拍品再以無底價形式上拍。圖／邦瀚斯提供
拍品編號573，明萬曆、青花雙龍趕珠紋盤，直徑17.7公分，估價3,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
拍品編號573，明萬曆、青花雙龍趕珠紋盤，直徑17.7公分，估價3,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

倫敦 日本 北京故宮

延伸閱讀

倫敦設計雙年展 台灣館連3屆參與表現全球一命

誰偷了女王的串珠？英骨董皇室珠寶驚傳失竊

富藝斯春拍獻DFL美鑽與藍鑽 百達翡麗與勞力士競人氣

西湖捷運站外凌晨驚傳情殺 20歲女前男友砍傷剛出站的現任男友

相關新聞

業績跌5成＋高房租！ 10年「北回木瓜牛奶西門店」宣布熄燈

新冠肺炎疫情重創台灣餐飲市場，令許多業者紛紛退場止血。連鎖手搖飲品「北回木瓜牛奶」西門店，因受到疫情影響，業績較去年下滑...

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

疫情期間，全民變大廚！但有時真想換換口味，吃些不一樣的料理，來犒賞乖乖待在家防疫的自己和家人。五星級飯店紛紛推出經濟實惠或帶點輕奢華的便當菜色，給在家防疫的民眾，一個最快速方便、且CP值超高的美食料理選擇。

嫂子好帥！金瑞亨《我的上流世界》穿得霸氣又顯貴氣

韓劇《我的上流世界》正在播映中，置身豪門的妯娌金瑞亨、李寶英的華服自是隨著狗血劇情，熱騰騰地輪番上場，尤其近日金瑞亨為了...

史上最長15小時骨董拍賣！ 行家珍藏出清下週一最後機會

上週5月11日，倫敦邦瀚斯（Bonhams）所舉辦的首場「後會可期：Roger Keverne Ltd 告別拍賣」中國骨...

Yahoo奇摩電商「618暖慶」登場！ 明星商品瘋殺5折起

隨著全國三級警戒延長，消費者零接觸網購需求大增，各大電商平台買氣旺，防疫、居家辦公、遠距上課更帶動相關商品銷量，Yaho...

彩虹漸層主題標籤驚喜回歸 臉書同志驕傲月推專屬貼圖

眼尖的Facebook重度使用者肯定已經發現，近日手機版Facebook首頁的Logo，已經悄悄換上七彩繽紛展現多元族群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。