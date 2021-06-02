Yahoo奇摩電商「618暖慶」登場！ 明星商品瘋殺5折起

隨著全國三級警戒延長，消費者零接觸網購需求大增，各大電商平台買氣旺，防疫、居家辦公、遠距上課更帶動相關商品銷量，Yahoo奇摩超級商城「紫外線殺菌燈」銷量增15倍 、「辦公桌」單周業績暴增13倍；Yahoo奇摩購物中心則以「消毒殺菌/自動泡沫洗手機」、「空氣清淨機」、「冷凍櫃」成長力道最強勁。瞄準消費者防疫需求，Yahoo奇摩電商即日起至6月15日推出618暖慶活動，包括明星商品瘋殺5折起、刷Yahoo聯名卡筆筆享最高6%回饋、集氣解鎖下殺商品再抽PS5、精品1元競標、消費滿618元抽618超贈點及萬元住宿券、加碼21萬超贈點大放送。

Yahoo奇摩電商618暖慶活動即日起至6月15日開跑，Yahoo奇摩購物中心「Home Run 618」活動天天推出主題日送豪禮，全民集氣解鎖人氣商品專屬優惠，iPhone 12 Pro半價及Dyson吸塵器萬元有找、集氣再抽PS5；iPad、COACH精品包、Panasonic近萬元吹風機、SK-II青春露等明星商品瘋殺5折起；刷Yahoo聯名卡享最高6%回饋、滿額加碼送3,000刷卡金，單日滿額再送10%購物金、無卡分期滿額送1,600超贈點。

Yahoo奇摩超級商城推出「Home Run 618全民瘋搶」活動，跨店消費滿額最高現折1,500元，消費滿618元即可抽618超贈點、價值萬元的名人堂花園飯店雙人住宿、大魯閣打擊場體驗券等，更祭出Levi's T恤、捕蚊燈等買1送1，智慧手表、筋膜槍等均一價618元。

Yahoo奇摩拍賣則推出「Home Run 618全民搶好康」活動，流行女裝、3C、居家用品等下殺49折起，精品包、手表等1元起標，天天再享萊爾富超取運費45元優惠。