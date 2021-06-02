快訊

陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩虹漸層主題標籤驚喜回歸 臉書同志驕傲月推專屬貼圖

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
同志驕傲月Facebook首頁換上限定品牌標誌，見證彩虹力量。圖／Facebook提供
同志驕傲月Facebook首頁換上限定品牌標誌，見證彩虹力量。圖／Facebook提供

眼尖的Facebook重度使用者肯定已經發現，近日手機版Facebook首頁的Logo，已經悄悄換上七彩繽紛展現多元族群特色的特別版，為了慶祝6月「同志驕傲月」，Facebook家族應用程式將陸續推出多款限定特效，除了Logo，還有彩虹限定虛擬替身貼圖以及Messenger濾鏡特效等，Instagram上則有多元性別主題貼圖與彩虹漸層Hashtag主題標籤驚喜回歸，讓每個人都能以創意的方式表達自我、以行動支持LGBTQ+社群。

Facebook與德國柏林藝術家Jasmina El Bouamraoui（EL BOUM）合作，以繽紛的色彩與細膩的筆觸，象徵勇敢、樂趣、自信與真誠的意象，打造同志驕傲月限定Facebook App上的品牌標誌。本月在Facebook發文或回文時，也有多款同志驕傲月主題的客製化虛擬替身貼圖、背景主題可以使用，與親友通話時更可運用Messenger的濾鏡特效。

而在Instagram，則是攜手3位國際LGBTQ+插畫家，合作推出一系列多元性別主題貼圖，包含非常規性別（gender non-conforming）、無性戀（asexual）、跨性別和性別流動（trans and gender-fluid）等。彩虹漸層主題標籤也將在同志驕傲月驚喜回歸，並再度與美國同志平權團體GLAAD合作，更新LGBTQ+族群的熱門主題標籤，例如#genderfluid、#pridefamily和#gayvisibility，當大家在限時動態使用這些主題標籤，限時動態的外框將變為彩虹色系，讓LGBTQ+多元的聲音與表達更被大眾看見。

Instagram與3位國際LGBTQ+插畫家合作，推出Instagram同志驕傲月主題貼圖與主題標籤>圖／Facebook提供
Instagram與3位國際LGBTQ+插畫家合作，推出Instagram同志驕傲月主題貼圖與主題標籤>圖／Facebook提供
Facebook推出Messenger濾鏡特效，讓大家可以用創意展現對多元族群的尊重與包容。圖／Facebook提供
Facebook推出Messenger濾鏡特效，讓大家可以用創意展現對多元族群的尊重與包容。圖／Facebook提供
Facebook推出多款同志驕傲月主題的客製化虛擬替身貼圖，發文時可選擇專屬的背景主題。圖／Facebook提供
Facebook推出多款同志驕傲月主題的客製化虛擬替身貼圖，發文時可選擇專屬的背景主題。圖／Facebook提供
Instagram也推出同志驕傲月限定貼圖。圖／Facebook提供
Instagram也推出同志驕傲月限定貼圖。圖／Facebook提供
Instagram彩虹漸層主題標籤驚喜回歸。圖／Facebook提供
Instagram彩虹漸層主題標籤驚喜回歸。圖／Facebook提供

同志 貼圖 Instagram

延伸閱讀

桃園復興區公所2人確診 採檢全員261人改居家辦公

美國同志驕傲月倡多元包容 在地品牌Tiffany為愛挺身

桃園量販店將實施人流減半 另擴大篩檢對象

臉書慶祝同志驕傲月 推彩虹限定虛擬替身貼圖

相關新聞

業績跌5成＋高房租！ 10年「北回木瓜牛奶西門店」宣布熄燈

新冠肺炎疫情重創台灣餐飲市場，令許多業者紛紛退場止血。連鎖手搖飲品「北回木瓜牛奶」西門店，因受到疫情影響，業績較去年下滑...

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

疫情期間，全民變大廚！但有時真想換換口味，吃些不一樣的料理，來犒賞乖乖待在家防疫的自己和家人。五星級飯店紛紛推出經濟實惠或帶點輕奢華的便當菜色，給在家防疫的民眾，一個最快速方便、且CP值超高的美食料理選擇。

Yahoo奇摩電商「618暖慶」登場！ 明星商品瘋殺5折起

隨著全國三級警戒延長，消費者零接觸網購需求大增，各大電商平台買氣旺，防疫、居家辦公、遠距上課更帶動相關商品銷量，Yaho...

彩虹漸層主題標籤驚喜回歸 臉書同志驕傲月推專屬貼圖

眼尖的Facebook重度使用者肯定已經發現，近日手機版Facebook首頁的Logo，已經悄悄換上七彩繽紛展現多元族群...

復古可愛拍立得 王嘉爾、陳意涵賞玩FENDI x Polaroid聯名相機

甫成為FENDI代言人的王嘉爾，日前在上海的iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動時，手持一款炫目耀眼的FEND...

防疫也要動起來 用iPhone和Apple Watch打造居家健身房

進入三級警戒已經進入第3週，還有許多人在家工作可能已經超過3週，除了桌前辦公、餐桌吃飯、躺沙發追劇之外，在家中的移動範圍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。