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彩虹漸層主題標籤驚喜回歸 臉書同志驕傲月推專屬貼圖
眼尖的Facebook重度使用者肯定已經發現，近日手機版Facebook首頁的Logo，已經悄悄換上七彩繽紛展現多元族群特色的特別版，為了慶祝6月「同志驕傲月」，Facebook家族應用程式將陸續推出多款限定特效，除了Logo，還有彩虹限定虛擬替身貼圖以及Messenger濾鏡特效等，Instagram上則有多元性別主題貼圖與彩虹漸層Hashtag主題標籤驚喜回歸，讓每個人都能以創意的方式表達自我、以行動支持LGBTQ+社群。
Facebook與德國柏林藝術家Jasmina El Bouamraoui（EL BOUM）合作，以繽紛的色彩與細膩的筆觸，象徵勇敢、樂趣、自信與真誠的意象，打造同志驕傲月限定Facebook App上的品牌標誌。本月在Facebook發文或回文時，也有多款同志驕傲月主題的客製化虛擬替身貼圖、背景主題可以使用，與親友通話時更可運用Messenger的濾鏡特效。
而在Instagram，則是攜手3位國際LGBTQ+插畫家，合作推出一系列多元性別主題貼圖，包含非常規性別（gender non-conforming）、無性戀（asexual）、跨性別和性別流動（trans and gender-fluid）等。彩虹漸層主題標籤也將在同志驕傲月驚喜回歸，並再度與美國同志平權團體GLAAD合作，更新LGBTQ+族群的熱門主題標籤，例如#genderfluid、#pridefamily和#gayvisibility，當大家在限時動態使用這些主題標籤，限時動態的外框將變為彩虹色系，讓LGBTQ+多元的聲音與表達更被大眾看見。
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