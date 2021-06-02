彩虹漸層主題標籤驚喜回歸 臉書同志驕傲月推專屬貼圖

眼尖的Facebook重度使用者肯定已經發現，近日手機版Facebook首頁的Logo，已經悄悄換上七彩繽紛展現多元族群特色的特別版，為了慶祝6月「同志驕傲月」，Facebook家族應用程式將陸續推出多款限定特效，除了Logo，還有彩虹限定虛擬替身貼圖以及Messenger濾鏡特效等，Instagram上則有多元性別主題貼圖與彩虹漸層Hashtag主題標籤驚喜回歸，讓每個人都能以創意的方式表達自我、以行動支持LGBTQ+社群。

Facebook與德國柏林藝術家Jasmina El Bouamraoui（EL BOUM）合作，以繽紛的色彩與細膩的筆觸，象徵勇敢、樂趣、自信與真誠的意象，打造同志驕傲月限定Facebook App上的品牌標誌。本月在Facebook發文或回文時，也有多款同志驕傲月主題的客製化虛擬替身貼圖、背景主題可以使用，與親友通話時更可運用Messenger的濾鏡特效。