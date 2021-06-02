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復古可愛拍立得 王嘉爾、陳意涵賞玩FENDI x Polaroid聯名相機

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
王嘉爾、陳意涵詮釋FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機。圖／FENDI提供
王嘉爾、陳意涵詮釋FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機。圖／FENDI提供

甫成為FENDI代言人的王嘉爾，日前在上海的iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動時，手持一款炫目耀眼的FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，日前陳意涵、網紅Kiwi李函和大陸女星唐藝昕，都以時髦的拍攝手法表現，也散發Polaroid相機俏皮可愛的特質。

FENDI日前上市了夏日Vertigo系列，以七○年代的精神結合九○年代的氛圍，打造出視覺繽紛、迷幻復古的2021年夏季Vertigo FF圖樣，以經典FF字體轉變為流動的波浪狀圖形，除了推出Peekaboo、Baguette等經典款與漁夫帽、時裝、滑板等，更與寶麗來（Polaroid）合作設計拍立得相機。

這款相機是以1992年問世的Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600拍立得相機為雛型來設計，外型是五彩繽紛的FF Vertigo圖案為主，來自紐約藝術家Sarah Coleman與FENDI繼邁阿密設計展之後的合作，圖形看起來像是透過魚眼鏡頭所見的FF Fisheye圖騰，相機搭載110mm鏡頭、f/10光圈，可近距離對焦、內建閃光燈，隨時隨地玩出自我的影像風格。

大陸女星唐藝昕手持FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機。圖／FENDI提供
大陸女星唐藝昕手持FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機。圖／FENDI提供
王嘉爾手持FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
王嘉爾手持FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
陳意涵拿著FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
陳意涵拿著FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列與Polaroid共同推出Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600型號的相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列與Polaroid共同推出Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600型號的相機，31,500元。圖／FENDI提供
Kiwi李函手中拿著FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
Kiwi李函手中拿著FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，31,500元。圖／FENDI提供

FENDI 網紅

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