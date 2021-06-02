復古可愛拍立得 王嘉爾、陳意涵賞玩FENDI x Polaroid聯名相機

甫成為FENDI代言人的王嘉爾，日前在上海的iapm快閃店暨FENDI CAFFE開幕活動時，手持一款炫目耀眼的FENDI Vertigo聯名系列Polaroid相機，日前陳意涵、網紅Kiwi李函和大陸女星唐藝昕，都以時髦的拍攝手法表現，也散發Polaroid相機俏皮可愛的特質。

FENDI日前上市了夏日Vertigo系列，以七○年代的精神結合九○年代的氛圍，打造出視覺繽紛、迷幻復古的2021年夏季Vertigo FF圖樣，以經典FF字體轉變為流動的波浪狀圖形，除了推出Peekaboo、Baguette等經典款與漁夫帽、時裝、滑板等，更與寶麗來（Polaroid）合作設計拍立得相機。