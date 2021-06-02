防疫也要動起來 用iPhone和Apple Watch打造居家健身房

進入三級警戒已經進入第3週，還有許多人在家工作可能已經超過3週，除了桌前辦公、餐桌吃飯、躺沙發追劇之外，在家中的移動範圍好像越來越小，也很久沒有起身動一動、伸展筋骨流汗一下了呢？透過以下幾款健身App，搭配使用Apple Watch的實用小技巧，讓家中就是健身房，防疫期間鍛鍊不間斷。

Nike Training Club

首推課程完全免費的「Nike Training Club」，是款從入門到專業都能使用的實用健身App，內容貼心設計了許多運動計畫系列，並提供清晰的動態影片示範，還可搭配Apple Watch使用帶來更貼心的提示以及更精準的成果紀錄。從全家人都適用的基礎運動、雕塑指定部位的訓練，到由明星運動員主持的專業挑戰，課程超豐富，讓使用者可以更有動力達成目標。

Nüli—居家與重訓課表

攜手4位台灣健身網紅、同時也是YouTube創作者共同設計，專為亞洲女性打造的健身雕塑計畫，包含超過150種居家鍛鍊課表，從新手到重度健身狂都能找到最適合的內容。還有「食譜」功能，幫你規劃早中晚餐和點心，最在意的蛋白質、碳水化合物、脂肪量和總熱量都幫你算好。

Seven：7 Minute HIIT Workout

以經過科學研究的「7分鐘運動訓練」為基礎的體能訓練課程，目標是在最短的時間內提供最大的成效。特別適合在家工作又要兼顧小孩線上學習，蠟燭多頭燒的職業爸媽們，每天只要挪出7分鐘，就可以運動到全身。

Daily Yoga

看似舒緩的瑜伽運動其實更需要肌力的支撐，App提供70種以上的瑜伽練習計畫，超過500種瑜珈課程，從5分鐘到45分鐘。無論你是零基礎初學者，雕塑特定部位，甚至有適合心理健康的冥想專區，都可以跟著動態影片教學一起運動。