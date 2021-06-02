牛排訂起來！ 勞瑞斯牛肋排餐廳「訂閱制」享6折優惠

每週二、四、六中午，牛排吃起來！美式牛排LAWRY’S勞瑞斯牛肋排餐廳推出「訂閱制」服務，每次至少需訂閱兩週，原價9040元的餐點，便可用6折價5049元購得，於每週二、四、六中午外帶或外送享用。

在「訂閱制」中，勞瑞斯牛肋排餐廳於指定日期提供指定品項，不得進行更換。目前6月份菜色有菁英頂級紐約客牛排6盎司佐蕃茄肉醬細扁麵、軟法起司麵包佐頂級牛肋排4盎司三明治、手作澳洲和牛起司漢堡、海鮮蒜香橄欖油細扁麵、加州薄切牛肋排6盎司…等。

其中，固定在每週六都供應的加州薄切牛肋排6盎司，只採用由美國農業部背書認可、產量只佔全美國牛肉市場2%的頂級牛肉，嚴選第6至12根肋骨的牛肋排（Prime Rib），以低溫方式慢火烘烤，肉質呈現最鮮嫩的口感，可指定個人希望的牛肋排熟度，並附上新鮮沙拉、奶油香甜玉米粒、香濃波菜泥、鮮調馬鈴薯泥等配菜。