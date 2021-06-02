萬寶龍推寶曦系列新品 辛芷蕾巧獻女性自信風采

中國演員辛芷蕾因在影視作品中的精湛演技而聞名，並在電影「長江圖」、「繡春刀 2」與電視劇「鬼吹燈之怒晴湘西」有精彩表現。日前除宣佈成為最新萬寶龍（Montblanc）代言人，品牌最新發表寶曦系列腕表更火速秀出兩張美型視覺，以成套白色西裝或或高腰寬褲，展現堅毅自信的新時代女性風采。

萬寶龍寶曦日夜顯示腕表，具有34、30毫米等兩種尺寸，並以表面中的彎月型月相顯示、六點鐘方向的日期顯示，日月同輝、巧獻嫵媚女人味。表款共有精鋼、玫瑰金，無鑽或鑲鑽款式，其中並有一只搭配手鐲式寬版藍色皮表帶，化身女性手腕上的造型時間珠寶，全系列共有七種不同款式，價格自11萬2,400元至25萬5,600元不等。