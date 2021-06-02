美國同志驕傲月倡多元包容 在地品牌Tiffany為愛挺身

六月是美國、加拿大、澳洲、巴西、以及歐洲多國慶祝同志驕傲的月份（PRIDE MONTH），是1994年由美國一位高中歷史老師發起LGBTQIA+社會全體表達自我肯定的運動。源自美國紐約的珠寶品牌Tiffany，在社群媒體與數位平台推出Stand For Love形象短片，由一群來自 LGBTQIA+社群的紐約人士分享自己所支持的信念，表達為愛而挺身站出的堅強信念，以及品牌對多元文化的包容與使命。

Tiffany在由紐約導演Will Schluter執導的Stand for Love影片中，頌揚世上所有形式的愛，跨越性別、身份和立場，並致力推動人人平等，致敬品牌在悠久歷史中以各種形式歡慶愛情，並履行、珍視承諾的心意。除了在同志驕傲月推出的短片，事實上，Tiffany也長期關注LGBTQIA+族群，透過 LGBTQIA+員工資源小組建議，以慈善捐款的方式支持專為無家可歸的 LGBTQIA+青年創立的非營利組織Ali Forney Center，以及專為LGBTQIA+長者發聲的SAGE機構。Tiffany員工資源小組由內部職員自發帶領，關注社會議題並營造正面社會影響力。 Tiffany2021愛和訂婚系列形象廣告，（由左至右）Tiffany True鉑金鑲鑽戒指，價格店洽；The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供 Tiffany2021愛和訂婚系列形象廣告，（由左至右）Tiffany True鉑金鑲鑽戒指，價格店洽；Tiffany Metro 18K白金鑲鑽手環，21萬9,000元；The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指，價格店洽。圖／Tiffany提供 Tiffany推出Stand For Love形象短片響應2021同志驕傲月。圖／Tiffany提供 Tiffany2021愛和訂婚系列形象廣告，（由左至右）Tiffany T 18K白金窄版鑲鑽戒指，10萬6,000元；Tiffany T K18K白金窄版鑲鑽戒指，17萬7,000元。圖／Tiffany提供 Tiffany推出Stand For Love形象短片響應2021同志驕傲月。Tiffany Key 18K金鑲鑽鑰匙造型鍊墜，28萬7,000元；Tiffany T Two 18K金鑲嵌珍珠母貝項鍊，97,000元。圖／Tiffany提供