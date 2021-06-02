美國同志驕傲月倡多元包容 在地品牌Tiffany為愛挺身
六月是美國、加拿大、澳洲、巴西、以及歐洲多國慶祝同志驕傲的月份（PRIDE MONTH），是1994年由美國一位高中歷史老師發起LGBTQIA+社會全體表達自我肯定的運動。源自美國紐約的珠寶品牌Tiffany，在社群媒體與數位平台推出Stand For Love形象短片，由一群來自 LGBTQIA+社群的紐約人士分享自己所支持的信念，表達為愛而挺身站出的堅強信念，以及品牌對多元文化的包容與使命。
Tiffany在由紐約導演Will Schluter執導的Stand for Love影片中，頌揚世上所有形式的愛，跨越性別、身份和立場，並致力推動人人平等，致敬品牌在悠久歷史中以各種形式歡慶愛情，並履行、珍視承諾的心意。除了在同志驕傲月推出的短片，事實上，Tiffany也長期關注LGBTQIA+族群，透過 LGBTQIA+員工資源小組建議，以慈善捐款的方式支持專為無家可歸的 LGBTQIA+青年創立的非營利組織Ali Forney Center，以及專為LGBTQIA+長者發聲的SAGE機構。Tiffany員工資源小組由內部職員自發帶領，關注社會議題並營造正面社會影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言