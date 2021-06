美國同志驕傲月倡多元包容 在地品牌Tiffany為愛挺身

六月是美國、加拿大、澳洲、巴西、以及歐洲多國慶祝同志驕傲的月份(PRIDE MONTH),是1994年由美國一位高中歷史老師發起LGBTQIA+社會全體表達自我肯定的運動。源自美國紐約的珠寶品牌Tiffany,在社群媒體與數位平台推出Stand For Love形象短片,由一群來自 LGBTQIA+社群的紐約人士分享自己所支持的信念,表達為愛而挺身站出的堅強信念,以及品牌對多元文化的包容與使命。

Tiffany在由紐約導演Will Schluter執導的Stand for Love影片中,頌揚世上所有形式的愛,跨越性別、身份和立場,並致力推動人人平等,致敬品牌在悠久歷史中以各種形式歡慶愛情,並履行、珍視承諾的心意。除了在同志驕傲月推出的短片,事實上,Tiffany也長期關注LGBTQIA+族群,透過 LGBTQIA+員工資源小組建議,以慈善捐款的方式支持專為無家可歸的 LGBTQIA+青年創立的非營利組織Ali Forney Center,以及專為LGBTQIA+長者發聲的SAGE機構。Tiffany員工資源小組由內部職員自發帶領,關注社會議題並營造正面社會影響力。 Tiffany2021愛和訂婚系列形象廣告,(由左至右)Tiffany True鉑金鑲鑽戒指,價格店洽;The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指,價格店洽。圖/Tiffany提供 Tiffany2021愛和訂婚系列形象廣告,(由左至右)Tiffany True鉑金鑲鑽戒指,價格店洽;Tiffany Metro 18K白金鑲鑽手環,21萬9,000元;The Tiffany Setting鉑金六爪鑽石戒指,價格店洽。圖/Tiffany提供 Tiffany推出Stand For Love形象短片響應2021同志驕傲月。圖/Tiffany提供 Tiffany2021愛和訂婚系列形象廣告,(由左至右)Tiffany T 18K白金窄版鑲鑽戒指,10萬6,000元;Tiffany T K18K白金窄版鑲鑽戒指,17萬7,000元。圖/Tiffany提供 Tiffany推出Stand For Love形象短片響應2021同志驕傲月。Tiffany Key 18K金鑲鑽鑰匙造型鍊墜,28萬7,000元;Tiffany T Two 18K金鑲嵌珍珠母貝項鍊,97,000元。圖/Tiffany提供