肉多多「滿300送300」！ 星級泰菜「頌丹樂」外帶68折

繼推出外帶套餐「買1送1」的優惠之後，連鎖火鍋「肉多多」自6月3日起，再推出「買300送300」的限時優惠，購買300元的套餐，即贈送300公克的肉盤。另外在泰國獲得米其林一星的「頌丹樂」，即日起也推出「外帶餐點68折」的限時優惠，為餐桌增添異國情調。

6月3日起至恢復第二級警戒前，民眾凡下載樂多多app並加入會員，外帶自取300元以上的套餐，肉多多就加送300公克的肉量，牛、豬、雞任選；2人套餐送600公克、3人套餐則加贈900公克，以此類推。除此之外，過去僅限內用兌換的「會員入會禮肉盤」，也開放適用外帶，加上套餐的菜盤也可換成肉盤，讓肉食控在家也能輕鬆享受大口吃肉的樂趣。另外原本買1送1的優惠，則適用至6月2日。