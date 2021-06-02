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肉多多「滿300送300」！ 星級泰菜「頌丹樂」外帶68折

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頌丹樂泰式料理推出「外帶68折」的優惠。圖／頌丹樂提供
頌丹樂泰式料理推出「外帶68折」的優惠。圖／頌丹樂提供

繼推出外帶套餐「買1送1」的優惠之後，連鎖火鍋肉多多」自6月3日起，再推出「買300送300」的限時優惠，購買300元的套餐，即贈送300公克的肉盤。另外在泰國獲得米其林一星的「頌丹樂」，即日起也推出「外帶餐點68折」的限時優惠，為餐桌增添異國情調。

6月3日起至恢復第二級警戒前，民眾凡下載樂多多app並加入會員，外帶自取300元以上的套餐，肉多多就加送300公克的肉量，牛、豬、雞任選；2人套餐送600公克、3人套餐則加贈900公克，以此類推。除此之外，過去僅限內用兌換的「會員入會禮肉盤」，也開放適用外帶，加上套餐的菜盤也可換成肉盤，讓肉食控在家也能輕鬆享受大口吃肉的樂趣。另外原本買1送1的優惠，則適用至6月2日。

來自曼谷，提供頌丹樂星級青木瓜沙拉、頌丹樂經典炸雞、瑪斯曼咖哩牛肉等泰式料理的「頌丹樂」，自即日起至6月14日期間，於北車微風店推出限定的外帶優惠，不限金額皆可享68折，同時於台鐵西一門提供免下車取餐的服務，讓民眾可以安心拿餐。

外帶肉多多300元以上套餐，就可加送300公克肉量。圖／樂多多提供
外帶肉多多300元以上套餐，就可加送300公克肉量。圖／樂多多提供

套餐 肉多多 火鍋

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