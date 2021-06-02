孫藝珍豹紋裝VS.秦嵐辣美腿 搭Valentino新包俐落時尚

時序走得很快，各大時尚品牌的早秋系列新品已陸續上架。前幾天韓國女星孫藝珍在個人官方Instagram PO出最新照片，穿著豹紋裝的她展現難得的狂野性感風，手上拎著的Valentino包正是早秋系列主打款，而品牌最新推出的《Mastery Tales》短片系列第三章主角，也就是這款名為Rockstud Alcove的手提包。

今年早秋誕生的Rockstud Alcove手提包，以立面小牛皮搭配紅色NAPA小羊皮襯裡，包身上VLogo Signature標誌以復古黃銅效果處理的錐形鉚釘包覆，更依據不同尺寸的包款選用兩種不同大小的44枚鉚釘緊密鑲嵌。內部雙層設計，方便整齊收納。除了提把之外也附上扣在隱藏式金屬孔眼上的可拆式皮革肩帶。每個包款需要花匠師6小時時間，以98枚構件精心組裝而成。共有中、小、迷你三種尺寸。