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孫藝珍豹紋裝VS.秦嵐辣美腿 搭Valentino新包俐落時尚

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
秦嵐以風衣搭配小型黑色Rockstud Alcove手提包，小露美腿，更顯性感。圖／Valentino提供
秦嵐以風衣搭配小型黑色Rockstud Alcove手提包，小露美腿，更顯性感。圖／Valentino提供

時序走得很快，各大時尚品牌的早秋系列新品已陸續上架。前幾天韓國女星孫藝珍在個人官方Instagram PO出最新照片，穿著豹紋裝的她展現難得的狂野性感風，手上拎著的Valentino包正是早秋系列主打款，而品牌最新推出的《Mastery Tales》短片系列第三章主角，也就是這款名為Rockstud Alcove的手提包。

今年早秋誕生的Rockstud Alcove手提包，以立面小牛皮搭配紅色NAPA小羊皮襯裡，包身上VLogo Signature標誌以復古黃銅效果處理的錐形鉚釘包覆，更依據不同尺寸的包款選用兩種不同大小的44枚鉚釘緊密鑲嵌。內部雙層設計，方便整齊收納。除了提把之外也附上扣在隱藏式金屬孔眼上的可拆式皮革肩帶。每個包款需要花匠師6小時時間，以98枚構件精心組裝而成。共有中、小、迷你三種尺寸。

韓國女星孫藝珍、大陸女星秦嵐都在近日秀出小型黑色Rockstud Alcove手提包的穿搭，分別以Valentino早秋系列的豹紋裝和俐落的風衣配墨鏡look，展現出女特務般的帥氣神秘樣貌，也呼應了包款設計特色，秦嵐還小露美腿，更顯性感。

Rockstud Alcove手提包是Valentino最新推出的《Mastery Tales》短片系列第三章主角。圖／Valentino提供
Rockstud Alcove手提包是Valentino最新推出的《Mastery Tales》短片系列第三章主角。圖／Valentino提供
Rockstud Alcove手提包是Valentino最新推出的《Mastery Tales》短片系列第三章主角。圖／Valentino提供
Rockstud Alcove手提包是Valentino最新推出的《Mastery Tales》短片系列第三章主角。圖／Valentino提供
今年早秋誕生的Rockstud Alcove手提包，以立面小牛皮搭配紅色NAPA小羊皮襯裡。圖／Valentino提供
今年早秋誕生的Rockstud Alcove手提包，以立面小牛皮搭配紅色NAPA小羊皮襯裡。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove 紅色中型手提包，14萬元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove 紅色中型手提包，14萬元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove黑色中型手提包，14萬元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove黑色中型手提包，14萬元。圖／Valentino提供
秦嵐以風衣搭配小型黑色Rockstud Alcove手提包，小露美腿，更顯性感。圖／Valentino提供
秦嵐以風衣搭配小型黑色Rockstud Alcove手提包，小露美腿，更顯性感。圖／Valentino提供
每個包款需要花匠師6小時時間，以98枚構件精心組裝而成。共有中、小、迷你三種尺寸。圖／Valentino提供
每個包款需要花匠師6小時時間，以98枚構件精心組裝而成。共有中、小、迷你三種尺寸。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove黑色迷你提包，77,500元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove黑色迷你提包，77,500元。圖／Valentino提供
孫藝珍、秦嵐示範Valentino Garavani Rockstud Alcove手提包。圖／摘自IG、品牌提供
孫藝珍、秦嵐示範Valentino Garavani Rockstud Alcove手提包。圖／摘自IG、品牌提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove紅色小型手提包，12萬2,000元。圖／Valentino提供
Valentino Garavani Rockstud Alcove紅色小型手提包，12萬2,000元。圖／Valentino提供
秦嵐以風衣搭配小型黑色Rockstud Alcove手提包，小露美腿，更顯性感。圖／Valentino提供
秦嵐以風衣搭配小型黑色Rockstud Alcove手提包，小露美腿，更顯性感。圖／Valentino提供
孫藝珍以豹紋外套配小型黑色Rockstud Alcove手提包，狂野俐落。圖／摘自IG
孫藝珍以豹紋外套配小型黑色Rockstud Alcove手提包，狂野俐落。圖／摘自IG

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