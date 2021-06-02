兒童智慧手環Fitbit Ace 3小小兵特別版 動畫表面超萌

Fitbit宣布推出兒童智慧手環Fitbit Ace 3「小小兵」特別版，以輕鬆有趣的方式鼓勵6～12歲孩子和全家人一起養成健康的生活習慣，具備每小時活動提醒、睡眠追蹤、就寢提醒、防水設計與長達8天的續航力，還有全新互動動畫表面，並將於近期推出主題活動徽章，建議售價2,490元，預計6月正式在台開賣。

Fitbit Ace 3「小小兵」特別版融入小小兵動畫角色設計，「小小兵黃」具有刻紋表帶及壓紋設計，採用舒適無毒的矽膠表帶與外殼，創新緩衝設計可承受水潑濺和意外摔落等狀況，既有的Fitbit Ace 3也能購買「神偷藍」和「淘氣黑」兩種小小兵主題表帶；獨家動畫角色表面，能讓孩童成為小小兵的新主人，活潑的小小兵不僅會游泳、跳舞、溜滑板、游泳，還會鼓勵孩子多運動，顯示小朋友的活動時間、步數等日常活動指標達成率。家長可在應用程式中開設一個Fitbit家庭帳戶來確保隱私安全，透過「家長檢視」功能，輕鬆查看孩童的活動數據，並管理孩童在應用程式中所看到的內容，以及篩選孩童的好友請求。

未來，Fitbit將推出更多小小兵相關的趣味應用，例如達成各種活動里程碑時，即可獲得小小兵角色史都華、凱文與鮑伯的活動徽章，增添用戶與孩子們的活動印記，並提醒家長與孩子繼續保持日常活動目標。