慶祝Born This Way十周年！ VERSACE推彩虹限定商品

每年六月是同志驕傲月(Pride Month),近幾年許多品牌都會在此時推出彩虹主題商品共同慶祝。義大利時尚品牌VERSACE今年攜手女神卡卡(Lady Gaga)的天生完美基金會(Born This Way Foundation)合作,推出一系列限定商品,以彩虹元素搭配有紀念意義的款式,更結合慈善拍賣,希望能傳遞正面能量。

這次的合作除了因應同志驕傲月之外,其實也是要慶祝Lady Gaga經典唱片《Born This Way》發行10週年,當年VERSACE創意總監Donatella Versace還曾為Gaga的Born This Way巡迴演唱會打理造型。「我很高興再次與Lady Gaga和Born This Way Foundation合作,隨著時間過去,我們的友誼,以及推動平等、多元化和包容性的工作變得越來越堅定。」Donatella Versace表示。