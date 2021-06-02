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慶祝Born This Way十周年！ VERSACE推彩虹限定商品

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
VERSACE今年攜手女神卡卡的天生完美基金會（Born This Way Foundation）合作，推出同志驕傲月限定商品。圖／VERSACE
VERSACE今年攜手女神卡卡的天生完美基金會（Born This Way Foundation）合作，推出同志驕傲月限定商品。圖／VERSACE

每年六月是同志驕傲月（Pride Month），近幾年許多品牌都會在此時推出彩虹主題商品共同慶祝。義大利時尚品牌VERSACE今年攜手女神卡卡（Lady Gaga）的天生完美基金會（Born This Way Foundation）合作，推出一系列限定商品，以彩虹元素搭配有紀念意義的款式，更結合慈善拍賣，希望能傳遞正面能量。

這次的合作除了因應同志驕傲月之外，其實也是要慶祝Lady Gaga經典唱片《Born This Way》發行10週年，當年VERSACE創意總監Donatella Versace還曾為Gaga的Born This Way巡迴演唱會打理造型。「我很高興再次與Lady Gaga和Born This Way Foundation合作，隨著時間過去，我們的友誼，以及推動平等、多元化和包容性的工作變得越來越堅定。」Donatella Versace表示。

這次的限定商品包括一款中性T-shirt及貝雷帽，以黑白色調為主，搭配「Born This Way Foundation」和VERSACE的彩虹色字母塗鴉，已在官網可買到。另一件重頭戲商品則是復刻當時Gaga在演唱會穿的VERSACE皮衣，於VERSACE米蘭工作坊以全手工製作，需耗時400多個小時完成，設計加入品牌標誌性的金屬網布以及金色飾邊及帶扣。皮衣會由美國籌款公司Omaze推出拍賣，所得款項悉數撥捐給天生完美基金會。

VERSACE x Born This Way Foundation白色T-shirt，價格店洽。圖／VERSACE
VERSACE x Born This Way Foundation白色T-shirt，價格店洽。圖／VERSACE
VERSACE x Born This Way Foundation黑色貝雷帽，價格店洽。圖／VERSACE
VERSACE x Born This Way Foundation黑色貝雷帽，價格店洽。圖／VERSACE
VERSACE今年攜手女神卡卡的天生完美基金會（Born This Way Foundation）合作，推出同志驕傲月限定商品。圖／VERSACE
VERSACE今年攜手女神卡卡的天生完美基金會（Born This Way Foundation）合作，推出同志驕傲月限定商品。圖／VERSACE
VERSACE創意總監Donatella Versace復刻當年為Lady Gaga的Born This Way巡迴演唱會打造的皮衣。圖／VERSACE
VERSACE創意總監Donatella Versace復刻當年為Lady Gaga的Born This Way巡迴演唱會打造的皮衣。圖／VERSACE
VERSACE x Born This Way Foundation黑色T-shirt，價格店洽。圖／VERSACE
VERSACE x Born This Way Foundation黑色T-shirt，價格店洽。圖／VERSACE

品牌 演唱會

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