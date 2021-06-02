小禎居家防疫狂運動！ 靠敷面膜維持好氣色、練出6塊肌

為抵抗疫情，大家都乖乖在家，平常工作忙碌的藝人也不例外。之前秀出六塊腹肌的小禎，近期也都在家裡，但她不發懶，每天都參加健身房的線上課程，瘋狂運動維持6塊腹肌，而運動完洗澡後，也馬上加強保養，養成天天敷面膜的習慣，讓肌膚也能夠亮出來。

小禎表示，在家時間多，能夠好好敷臉，目前每天至少敷臉一次，有時候早晚也會各一次，她表示，「只要認真敷臉，皮膚就會回饋，但要挑不過敏的材質與能夠保水的產品」。她特別強調面膜的保濕與吸收度，一個月也會去一次角質，讓肌膚吸收度更好。她推薦使用W.SHOW的面膜。

品牌也推出「在家防疫敷起來最美麗」面膜組，20片入中，包括包括全效保濕面膜10片、全效透白面膜10片，保濕面膜搭配γ-PGA、玻尿酸，讓肌膚水分平衡，透白面膜則有亮顏成分傳明酸，改善膚色不均勻的狀況，以及熊果素改善肌膚暗沉。