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小禎居家防疫狂運動！ 靠敷面膜維持好氣色、練出6塊肌

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
小禎宅在家很認真敷面膜。圖／W.SHOW提供
小禎宅在家很認真敷面膜。圖／W.SHOW提供

為抵抗疫情，大家都乖乖在家，平常工作忙碌的藝人也不例外。之前秀出六塊腹肌的小禎，近期也都在家裡，但她不發懶，每天都參加健身房的線上課程，瘋狂運動維持6塊腹肌，而運動完洗澡後，也馬上加強保養，養成天天敷面膜的習慣，讓肌膚也能夠亮出來。

小禎表示，在家時間多，能夠好好敷臉，目前每天至少敷臉一次，有時候早晚也會各一次，她表示，「只要認真敷臉，皮膚就會回饋，但要挑不過敏的材質與能夠保水的產品」。她特別強調面膜的保濕與吸收度，一個月也會去一次角質，讓肌膚吸收度更好。她推薦使用W.SHOW的面膜。

品牌也推出「在家防疫敷起來最美麗」面膜組，20片入中，包括包括全效保濕面膜10片、全效透白面膜10片，保濕面膜搭配γ-PGA、玻尿酸，讓肌膚水分平衡，透白面膜則有亮顏成分傳明酸，改善膚色不均勻的狀況，以及熊果素改善肌膚暗沉。

另外，戴口罩也讓許多人狂冒痘痘，NARUKO也推出茶樹神奇美白黑面膜，在痘痘生長後段，結合傳明酸、維他命B3與Synovea HR美白素，搭配超微粒活性炭面膜布，改善色素瑕疵，搭配修護型乳酸菌、水楊酸、澳洲茶樹精油及玻尿酸，重整臉部的機能，並讓油水平衡，不怕痘痘留下的痕跡。

Ｗ.SHOW在家防疫敷起來最美麗面膜組／20片入／特價1,798元。圖／W.SHOW提供
Ｗ.SHOW在家防疫敷起來最美麗面膜組／20片入／特價1,798元。圖／W.SHOW提供
NARUKO茶樹神奇美白黑面膜／5片入／299元。圖／NARUKO提供
NARUKO茶樹神奇美白黑面膜／5片入／299元。圖／NARUKO提供

面膜 美白

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