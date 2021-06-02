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話題潮鞋接力來襲！BAPE、Yezzy聯名款你選哪一雙？！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
A Bathing Ape與New Balance聯名潮鞋，還沒上市，拍賣平台就出現超過原訂價3倍的炒作價。圖／I.T提供
A Bathing Ape與New Balance聯名潮鞋，還沒上市，拍賣平台就出現超過原訂價3倍的炒作價。圖／I.T提供

聯名鞋一直都是潮鞋市場最主要的標的物，在拍賣平台上更是屢創新天價的保證。近期就有兩款話題鞋款即將上市，包括了A Bathing Ape（簡稱BAPE）與New Balance合作慢跑鞋，以及炒作市場常客的adidas + YEEZY系列鞋款，哪一雙最受到消費者青睞呢？

論起討論度，或許BAPE與New Balance聯名潮鞋，略勝一籌。除了因為這項合作並非常態，而是以不定期的方式發表，因此每一次都可能是絕響，加上不確定的數量，在預期心理下，拍賣平台就出現超過原訂價3倍的炒作價。而會吸引鞋迷關注的原因，還是此次聯名鞋款，採用了New Balance火紅的2002R系列，鞋身以麂皮、牛皮革、人造皮革與網眼布等不同材質拼接製成，網眼布料部分融入BAP經典ABC迷彩，配備緩震EVA中底和耐磨橡膠大底。鞋後跟部位裝飾帶有3M反光效果的鯊魚齒紋設計，「2002R」字樣、鞋舌LOGO標籤也採用相同手法製成。此次聯名鞋款共推出兩款配色，分別為象徵BAPE的綠迷彩，以及代表New Balance灰色調配置。

A Bathing Ape與New Balance聯名潮鞋，採用了去年熱賣的2002R款式。圖／I.T提供
A Bathing Ape與New Balance聯名潮鞋，採用了去年熱賣的2002R款式。圖／I.T提供

而KANYE WEST的潮牌YEEZY則是長期與adidas Originals跨界，所以推出新款的機會較多，也是市場上最常見、最常被仿冒的聯名潮鞋之一。而新款的Y 500 TAUPE LIGHT鞋，則是接近奶茶色的配置，鞋面牛皮搭配麂皮製作，並結合交錯的網眼設計，使鞋體輕盈透氣並提升舒適度。並搭載高抓地力的adiPRENE+緩震中底，加強穩定性減緩衝擊力，提供最佳回彈效果。 

A Bathing Ape與New Balance聯名2002R鞋5,999元。圖／I.T提供
A Bathing Ape與New Balance聯名2002R鞋5,999元。圖／I.T提供

adidas + KANYE WEST YEEZY 500 TAUPE LIGHT鞋7,600元。圖／adidas Originals提供
adidas + KANYE WEST YEEZY 500 TAUPE LIGHT鞋7,600元。圖／adidas Originals提供

A Bathing Ape與New Balance聯名2002R鞋5,999元。圖／I.T提供
A Bathing Ape與New Balance聯名2002R鞋5,999元。圖／I.T提供

adidas 仿冒

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