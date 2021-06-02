萊爾富聯名彰化福井食堂推鐵道便當 冠軍麵包推第三波

新冠肺炎疫情嚴峻，各家餐飲業者紛紛搶攻外送、外帶市場，萊爾富早在2020年就推出雙平台外送服務，據內部觀察，5月疫情爆發後外送業績已成長近一倍。萊爾富看好外送、外帶商機，即日起與彰化鐵道主題餐廳「福井食堂」聯名，限量推出4款鐵道便當，同時再次與法國世界麵包雙料冠軍陳永信師傅攜手推出3款麵包新品；隨著天氣轉熱，萊爾富同步推出3款超商獨家消暑冰品。

萊爾富首度與彰化鐵道主題餐廳「福井食堂」合作，限量推出「萊爾富福井鐵道雞腿便當」售價89元、「萊爾富福井鐵道排骨便當」售價89元、「海苔飯捲－經典爌肉」售價59元、「萊爾富福井黑胡椒雞腿堡」售價55元。彰化福井食堂餐廳老闆來自鐵道世家，耳濡目染下開設結合鐵道與美食的鐵道主題餐廳，是鐵道迷必訪聖地。即日起至6月15日購買「萊爾富福井食堂」全系列任一商品，皆可享加10元喝指定飲料，鐵道迷還可選擇以199元加購巡道車面紙盒，或加價99元將毛氈餐具組帶回家。

即日起萊爾富再推出與法國世界麵包雙料冠軍陳永信師傅聯名的3款新品，其中「芝麻堅果麵包」以堅果打入麵包體，並搭配滿滿濃郁芝麻醬，融合出迷人香氣，售價32元；「日式咖哩麵包」採用特製的香酥外皮，夾著濃郁的日式咖哩醬，售價35元；「檸檬乳酪麵包」包入特調檸檬乳酪醬，售價35元。即日起至6月15日購買冠軍麵包全系列加10元可喝光泉豆漿或米漿（400ml）。

搶攻消暑商機，萊爾富推出3款超商獨家冰品，將甜品飲料變身口感新冰，其中「鮮芋仙芋圓紅豆牛奶冰棒」每一口都吃得到紅豆顆粒混合醇厚奶香，還有芋圓內餡增添口感，售價30元；「清原紫薯珍奶雪糕」以紫薯獨特香氣搭配Q彈白珍珠，售價40元；「Poki快樂檸檬－鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰」以鹹甜滋味搭配四季春茶，售價25元。即日起至6月15日可享任選第2件6折優惠。

因應居家辦公、遠距教學需求，萊爾富首度在Hi-Life VIP會員App的「整買零取」平台上推出列印、複印優惠，A4黑白列印、複印99件組原價297元、優惠價149元，形同下殺5折，等於每張只要1.5元；A4黑白列印、複印50件組原價150元、優惠價90元，相當於6折；A4彩色列印、複印99件組原價990元、優惠價713元，下殺72折；A4彩色列印、複印50件組原價500元、優惠價375元，相當於75折。另提供雲端列印服務，透過電腦上的Hi-Life雲端列印網頁版或手機上的Hi-Life雲端列印App將文件上傳至雲端，再到萊爾富門市的影印複合機輸入取件碼，即可輕鬆列印文件。