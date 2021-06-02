就想學「大豆田永久子與三個前夫」 松隆子舒服穿搭

近期熱播的日劇「大豆田永久子與三個前夫」（大豆田とわ子と三人の元夫），是知名劇作家坂元裕二，繼「四重奏」後再度與松隆子、松田龍平合作的全新愛情喜劇，講述一名離過三次婚還有一名女兒的建築公司社長大豆田永久子，不得已必須再和三任前夫見面而發生的各種故事。

個性憨厚活潑的大豆田永久子，因為在劇中設定已經是一位頗有地位的熟女，因此在服裝打扮上也都精選許多日本熟女喜愛的品牌如Sacai、Staccato等顏色活潑鮮豔、大片印花、剪裁舒適的服裝，點出主角的個性。而在配件上，則以精緻的細節讓觀眾不要忘記她畢竟還是一位社長。而這位勇於追求自己人生的可愛女子，在配飾上也力求簡單到位不複雜，例如最常配戴的表，就是一款卡地亞的經典方長型Tank坦克腕表，以及一枚經典的圓形金屬鍊帶休閒腕表。