威士忌新貴 過葡萄酒桶成潮流

威士忌與葡萄酒產業之間的關係，越來越緊密了。

「Grand Cru」、「Reserve」是源自葡萄酒的概念，但近幾年來卻不約而同地登上高年份、高單價的限量威士忌酒款酒標，讓以葡萄酒桶來過桶（Wood Finish）的酒款，儼然成為引領潮流的威士忌新貴。包括皇家禮炮（Royal Salute）、格蘭傑（Glenmorangie）、格蘭菲迪（Glenfiddich）、噶瑪蘭的高年份、高單價限量酒款，都不約而同地選擇以葡萄酒桶來過桶。

皇家禮炮21年馬球系列第四代阿根廷馬球限量版，便是一款以阿根廷馬爾貝克（Malbec）紅葡萄酒桶來進行過桶的調和式威士忌。

「由於運用各種不同的橡木桶熟成威士忌已日益盛行，即使像皇家禮炮這樣、以經典聞名的威士忌品牌也不例外。」皇家禮炮首席調酒師桑迪‧希斯洛普（Sandy Hyslop）表示：「為了完整表現阿根廷新舊交融的細膩風貌，同時兼具皇家禮炮無懼創新的精神，於是決定首次選擇以此區出產的馬爾貝克（Malbec）紅酒桶來陳釀，透過歷經多年陳放紅酒的橡木桶，為調和威士忌帶來無可擬比、強烈鮮明的阿根廷風土特色。」

擁有生物化學博士學位及數十年製酒經驗的格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr Bill Lumsden），更是將以葡萄酒桶來過桶的手法，發揮得淋漓盡致。

他曾經以法國蘇玳（Sauternes）甜酒桶、義大利超級托斯卡尼（Super Tuscan）葡萄酒桶、匈牙利托卡伊（Tokaji）貴腐甜白酒桶，來為威士忌進行過桶。

今年比爾‧梁思敦博士又有創舉，他以美國索諾瑪谷（Sonoma Valley）頂級酒廠Sonoma-Cutrer的雪多莉（Chardonnay）白酒桶來過桶，並且過桶時間長達15年，發行了全球限量1000瓶的格蘭傑25年Sonoma-Cutrer Reserve。

格蘭菲迪則是以法國香檳Cuvée桶來過桶，發行格蘭菲迪23年璀璨珍藏（Glenfiddich Grand Cru 23 Year Old）。

為什麼這些高年份、高單價的過桶威士忌，都是選擇採用葡萄酒桶？格蘭菲迪台灣區品牌大使詹昌憲分析：「其一是相對於波本桶與雪莉桶，使用葡萄酒桶來過桶、尤其是帶給人們精品印象的法國葡萄酒桶或香檳桶來過桶，可以讓高年份威士忌更有話題性、也更具精品感。」

「其二是因為風味上的需求。」詹昌憲指出：「這些高年份限量酒款所選擇的紅葡萄酒桶，都是卡本內‧蘇維翁（Cabernet Saugvinon）、馬爾貝克這種單寧厚重的紅葡萄品種；在白葡萄品種方面，都是雪多莉。」

「威士忌有了紅酒的單寧，就可以拿來搭油脂厚重的牛排或日本和牛；威士忌有了白酒的酸度，就可以拿來搭配魚子醬。」詹昌憲表示：「這意味著威士忌可以跟葡萄酒一樣，進入餐酒搭的儀式感，成為與日常餐食更加緊密扣合的酒種。」

詹昌憲認為，在高年份、高單價的限量威士忌酒款上運用葡萄酒桶來過桶，僅是這波威士忌新潮流的「開幕序曲」：「我認為未來會有更多以葡萄酒桶過桶的酒款，進入各大主流品牌的常規核心系列（Core Range）。」

4款葡萄酒過桶威士忌

阿根廷馬爾貝克紅酒桶：皇家禮炮21年阿根廷馬球限量版

不僅單一麥芽威士忌風行以葡萄酒桶來過桶，為慶祝英國女皇伊莉莎白二世登基加冕所創造的調和威士忌皇家禮炮，也推出首款以紅酒桶來進行過桶的酒款——皇家禮炮21年馬球系列第四代阿根廷馬球限量版，台灣領先全球首發上市。

新酒款以來自阿根廷、總產量僅2%的頂級紅酒產區卡法亞特（Cafayate）的馬爾貝克桶過桶熟成，採極少量小批次的精品化生產，將馬爾貝克葡萄酒桶中深沈馥郁的覆盆莓、黑莓氣息，完美地揉進威士忌酒體當中。而來自馬爾貝克桶的酸甜莓果，與威士忌的微辛酒體，猶如雙人探戈般地在舌尖完美交融，留下一抹幽微細緻的肉桂馨香，為阿根廷馬球限量版帶來甜美悠長的尾韻表現。

美國雪多莉白酒桶：格蘭傑25年Sonoma-Cutrer Reserve

「Reserve／Reserva（珍藏）」是經常會出現在葡萄酒標上的字眼；在義大利，酒標冠上「Reserva」，代表這瓶葡萄酒必須陳年至少2年才可以發售，因此表示擁有較高的品質。

順著這樣的思路，格蘭傑新近發表的限量酒款格蘭傑25年Sonoma-Cutrer Reserve，也冠上了「Reserve」字樣。因為這款全球限量1000支的酒款，先在橡木桶中陳年了10年之後，再換桶到來自加州頂級酒莊Sonoma-Cutrer的雪多莉桶中，進行為期15年的超長過桶陳年。

經歷總共25年的陳年後，酒精濃度55.7％的格蘭傑25年Sonoma-Cutrer Reserve，洋溢鳳梨、洋梨、柑橘、奶油與香草的氣息，口感優雅、醇厚有油脂感，還帶著烘烤過後的法國橡木桶氣味。

法國香檳Cuvée桶：格蘭菲迪23年璀璨珍藏

法國葡萄酒有「Grand Cru（特級葡萄園）」的說法，在布根地（Burgundy）與波爾多（Bordeaux）的高價酒款上，經常會出現這個字。借用這樣的概念，格蘭菲迪23年璀璨珍藏，也以「Grand Cru」為酒款命名，彰顯其珍稀度與獨特性。

格蘭菲迪23年璀璨珍藏是格蘭菲迪Grand Range系列的第一個酒款，也是格蘭菲迪首度使用法國香檳Cuvée桶來過桶的酒款。這款酒先在美國與歐洲橡木桶熟陳23年，再換桶到法國香檳Cuvée桶，去進行6個月的過桶熟陳，希望成為未來人們在歡慶時刻的新選擇。

法國香檳Cuvée桶是製造法國香檳的時候，用來為葡萄酒進行第一次發酵所使用的桶子；過桶之後的威士忌，融合了蘇格蘭和法國佳釀的細緻風味，洋溢著香草橡木味、法國甜麵包、檀香、葡萄、以及洋梨冰沙與白葡萄的氣息。

法國頂級紅酒桶：噶瑪蘭尊典

噶瑪蘭尊典單一麥芽威士忌，是金車集團創立40周年的紀念限量酒款，全球限量1萬瓶，酒精濃度56.3％，每瓶容量1500毫升，發行時，單瓶建議售價15,000元。

坊間傳言這款酒以法國五大酒莊的酒桶來熟陳，不過酒廠並未證實這樣的說法，僅表示是特選法國「珍稀且頂級」的葡萄酒桶，為噶瑪蘭尊典進行過桶。