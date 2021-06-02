快訊

新冠疫苗全面開打！指揮中心：每周至少完成100萬劑 預約方法出爐

SEIKO慶140周年！Grand Seiko頂級石英表不缺席

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
慶祝SEIKO成立140周年，Grand Seiko具備兩地時間顯示的系列石英表，也以「朝陽」的意象為靈感，打造限定款。圖／SEIKO提供
慶祝SEIKO成立140周年，Grand Seiko具備兩地時間顯示的系列石英表，也以「朝陽」的意象為靈感，打造限定款。圖／SEIKO提供

慶祝SEIKO成立140周年，Grand Seiko今年除了先曝光的紀念機械腕表，具備兩地時間顯示的系列石英表，也以品牌鍾愛的大自然元素「朝陽」的意象為靈感，打造限定表款。

談到Grand Seiko的腕表，消費者多會想到其細膩的打磨技術，以及媲美瑞士鐘表品牌的自製機械機芯。然而，旗下的石英表，除了外觀具備同樣精湛的拋光工藝之外，搭載的9F86石英機芯，也與機械機芯系出同門，更提供了每年正負誤差僅10秒的高精準度，是玩家們眼中高投報率的產品。所以在SEIKO度過140周年之際，具備兩地時間指示的石英表也沒缺席，將日出時的第一道光芒，化做金色指針。而且更可看到，在放射紋的表盤上，還能見到金色的Grand Seiko Logo和GMT字樣，呼應了前述所說的「朝陽」意象。

底蓋中央也沒忘了鑲有象徵Grand Seiko驕傲的18K金材質「獅子紋章」標誌。圖／SEIKO提供
底蓋中央也沒忘了鑲有象徵Grand Seiko驕傲的18K金材質「獅子紋章」標誌。圖／SEIKO提供

此外，由於Grand Seiko把這款紀念表，定義為日常配戴，導入耐磨防刮的黑色陶瓷表圈，可以大幅減少刮傷機率。精鋼表殼採用以霧面髮絲紋為主的表面處理，招牌的超鏡面研磨的拋光則是用於局部的修飾點綴上，營造出堅實、穩重卻仍細緻的印象。並提供防水達200公尺，因應手機不離身的習慣，讓腕表具有約200高斯防磁。底蓋中央也沒忘了鑲有象徵Grand Seiko驕傲的18K金材質「獅子紋章」標誌。除了金色之外，Grand Seiko還推出紅、藍兩款配色款式，讓消費者有更多選擇。

Grand Seiko紀念款兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，全球限量2,021只，約15萬8,000元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko紀念款兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，全球限量2,021只，約15萬8,000元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，約13萬2,000元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，約13萬2,000元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，約13萬2,000元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，約13萬2,000元。圖／SEIKO提供

腕表 品牌

延伸閱讀

生日快樂！ORIS創立117年 Hölstein限量款灰色時髦

傳奇球星Podcast聽起來！HUBLOT歐洲盃智能表遠距參賽

普普藝術大師金字招牌？安迪沃荷珍藏百達翡麗將上拍賣

再披金衣！RICHARD MILLE金箔碳纖維二度現身

相關新聞

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

疫情期間，全民變大廚！但有時真想換換口味，吃些不一樣的料理，來犒賞乖乖待在家防疫的自己和家人。五星級飯店紛紛推出經濟實惠或帶點輕奢華的便當菜色，給在家防疫的民眾，一個最快速方便、且CP值超高的美食料理選擇。

業績跌5成＋高房租！10年「北回木瓜牛奶西門店」熄燈

新冠肺炎疫情重創台灣餐飲市場，令許多業者紛紛退場止血。連鎖手搖飲品「北回木瓜牛奶」西門店，因受到疫情影響，業績較去年下滑...

勞力士與建築藝術的巧妙鏈結 文明與美的薪火相傳

人類文明發展中，建築始終佔有特殊的關鍵位置。建築結合數理、工藝、結構力學，是人類聚集的場所，也是念想、思潮與美的壯闊傳承...

SEIKO慶140周年！Grand Seiko頂級石英表不缺席

慶祝SEIKO成立140周年，Grand Seiko今年除了先曝光的紀念機械腕表，具備兩地時間顯示的系列石英表，也以品牌...

全家便利商店App「隨買預約取」上線！兩天快速到貨

近期疫情嚴峻，民眾居家防疫、減少外出，為了滿足消費者民生用品、食品等購物需求，今天（6月2日）下午2點起全家便利商店會員...

活出最美的樣子！突破框架 勇闖米蘭的跨性別變性模特兒Aura

成為女生，是多數人稀鬆平常的自然事，但她花了26年才爭取到完整的自己。認識勇闖米蘭的台灣跨性別變性模特兒Aura。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。