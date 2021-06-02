SEIKO慶140周年！Grand Seiko頂級石英表不缺席

慶祝SEIKO成立140周年，Grand Seiko今年除了先曝光的紀念機械腕表，具備兩地時間顯示的系列石英表，也以品牌鍾愛的大自然元素「朝陽」的意象為靈感，打造限定表款。

談到Grand Seiko的腕表，消費者多會想到其細膩的打磨技術，以及媲美瑞士鐘表品牌的自製機械機芯。然而，旗下的石英表，除了外觀具備同樣精湛的拋光工藝之外，搭載的9F86石英機芯，也與機械機芯系出同門，更提供了每年正負誤差僅10秒的高精準度，是玩家們眼中高投報率的產品。所以在SEIKO度過140周年之際，具備兩地時間指示的石英表也沒缺席，將日出時的第一道光芒，化做金色指針。而且更可看到，在放射紋的表盤上，還能見到金色的Grand Seiko Logo和GMT字樣，呼應了前述所說的「朝陽」意象。

底蓋中央也沒忘了鑲有象徵Grand Seiko驕傲的18K金材質「獅子紋章」標誌。圖／SEIKO提供

此外，由於Grand Seiko把這款紀念表，定義為日常配戴，導入耐磨防刮的黑色陶瓷表圈，可以大幅減少刮傷機率。精鋼表殼採用以霧面髮絲紋為主的表面處理，招牌的超鏡面研磨的拋光則是用於局部的修飾點綴上，營造出堅實、穩重卻仍細緻的印象。並提供防水達200公尺，因應手機不離身的習慣，讓腕表具有約200高斯防磁。底蓋中央也沒忘了鑲有象徵Grand Seiko驕傲的18K金材質「獅子紋章」標誌。除了金色之外，Grand Seiko還推出紅、藍兩款配色款式，讓消費者有更多選擇。

Grand Seiko紀念款兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，全球限量2,021只，約15萬8,000元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko兩地時間腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載9F86石英機芯，約13萬2,000元。圖／SEIKO提供