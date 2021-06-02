全家便利商店App「隨買預約取」上線！兩天快速到貨

近期疫情嚴峻，民眾居家防疫、減少外出，為了滿足消費者民生用品、食品等購物需求，今天（6月2日）下午2點起全家便利商店會員App跨店取貨再推新功能「隨買預約取」，將以「優惠價隨時買」、「線上支付」、「兩天快速到貨」滿足購物需求。消費者只要於「隨買預約取」選購商品，即可指定日期、門市取貨，商品包含生活用品、保健食品、冷凍商品等，皆為實體店舖未販售的人氣商品，更可透過My FamiPay或Fami錢包完成線上支付，並且在兩天內就可迅速到貨，將全家便利商店全台3,800間門市化身為生活補給站。

慶祝全家便利商店App「隨買預約取」正式上線，6月29日前全家便利商店會員使用「隨買預約取」購物並取貨，皆可獲得Let's Café中杯拿鐵一杯，數量有限，每位會員限領一次。

全家便利商店整合行銷暨企劃部長陳菀揚表示，「隨買跨店取」功能於2017年推出，主打團購價、跨店分次取、轉贈分享等三大特色，並可購買咖啡飲品、鮮食、零食、生活用品等，成為提升會員黏著度的銷售利器，去年創下超過30億業績。因應近期疫情所帶來的消費行為改變，全家便利商店再推出「隨買預約取」功能，打破店內陳列空間限制，販售商品皆為實體門市未販售的特色品項，以小家庭、高頻次購買、大規格食品、保健品與日常用品為主，取貨時間、數量與指定門市均交由消費者決定，並能在購買後轉贈給親友，提供消費者今天訂、兩天內就可迅速到貨的便利服務，未來每月將持續導入不同商品。

於全家便利商店會員App進入「隨買預約取」選購商品並加入購物車，即可以My FamiPay或Fami錢包線上支付，也可至門市臨櫃以信用卡、現金等多元支付方式完成付款；預約取貨時只要選擇品項、取貨門市、取貨日（14天內皆可選擇）及取貨數量，並填入取貨者姓名，即可完成取貨預約，可隨時查詢已預約出貨的貨物狀況。