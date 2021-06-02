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不會是在立旗吧？日內瓦鐘表日宣布8月實體線上同登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）去年活動成功，今年將繼續舉辦。圖／Geneva Watch Days提供
日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）去年活動成功，今年將繼續舉辦。圖／Geneva Watch Days提供

延續2020年成功的經驗，由約20個不同品牌共同推動的日內瓦鐘表日表展（Geneva Watch Days）宣布將於8月30日起至9月3日止於瑞士日內瓦等場，表展將結合實體活動與線上發表。今年一樣會是承襲過往的方式，以去中心化、自主開放的方式，分散在日內瓦城市中的飯店、專賣店、表廠各地聯合共襄盛舉，主辦單位也將在Rotonde du Mont-Blanc設立櫃檯。

雖然每個品都會分別在不同的地方按照自己的方式，向客戶展示最新的鐘表創作，但無疑這會是今年瑞士最大型的實體鐘表活動之一。由於疫情關係，屆時仍需保持社交距離並採取必要的防護措施，但主辦單位評估，在八月底表展前，疫苗在瑞士將會相當普及，因此對實體表展活動極具信心。

今年確認參展品牌包括自行組成非營利聯盟的寶格麗（Bvlgari）及Gerald Genta、開雲集團的芝柏表（Girard-Perregaux）、雅典表（Ulysse Nardin）以及獨立品牌百年靈（Breitling）、De Bethune、H. Moser & Cie.、MB&F,、Urwerk等，其他參展品牌還包括亞諾表（Arnold & Son）、Czapek、Doxa、Ferdinand Berthoud、Frederique Constant Group、艾美表（Maurice Lacroix）、豪力時（Oris）、Reuge。

日內瓦鐘表日去年活動成功，今年將繼續舉辦。圖／Geneva Watch Days提供
日內瓦鐘表日去年活動成功，今年將繼續舉辦。圖／Geneva Watch Days提供
日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）去年活動成功，今年將繼續舉辦。圖／Geneva Watch Days提供
日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）去年活動成功，今年將繼續舉辦。圖／Geneva Watch Days提供

品牌 瑞士 日內瓦

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